Newcastle United zurück in der Premier League

Perez-Doppelpack stellt Weichen auf Sieg

Der Sturz auf den dritten Rang, der genau wie die Plätze vier bis sechs den Einzug in die Aufstiegs-Playoffs um den dritten Aufsteiger bedeutet, drohte jedoch nicht mehr ernsthaft. Zu groß war der Vorsprung, den sich der vierfache englische Meister in der langen Saison mit insgesamt 46 zu absolvierenden Partien auf die Konkurrenz erarbeitet hatte.

So war die Ausgangssituation vor der Begegnung gegen Preston North End am vergangenen Montag klar: Ein Heimsieg würde definitiv für den direkten Wiederaufstieg reichen. In Abwesenheit des verletzten Top-Torjägers Dwight Gayle sorgte der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler Ayoze Perez aus Spanien für die frühe Führung, Jordan Hugill glich zwischenzeitlich aus, ehe Christian Atsu noch vor der Pause für die erneute Führung im St. James Park sorgte. Matt Ritchie und erneut Perez sorgten dann Mitte der zweiten Hälfte für die Entscheidung - der 4:1 Heimsieg machte die Rückkehr in die Premier League perfekt.

Kluge Transfers, breiter und "wertvoller" Kader

Mutiger Erfolgstrainer: Rafael Benitez

Wie schwierig dieses Projekt und wie mutig die Entscheidung von Benitez war, es anzugehen, zeigt die Tatsache, dass die anderen beiden Mitabsteiger der Vorsaison Norwich City und Aston Villa nie wirklich um den Aufstieg mitspielten. Benitez, immerhin Champions-League-Sieger 2005 mit dem FC Liverpool, hätte bei einem Scheitern möglicherweise Probleme gehabt, seine Trainerkarriere noch einmal anzukurbeln.

Doch durch kluge Transfers wie eben die von Gayle, Ritchie oder Chelsea-Leihgabe Atsu und den Aufbau eines extrem breiten Kaders, der die hohe Belastung der Saison verkraften kann, gelang es dem Traditionsklub, vorneweg zu marschieren. Dazu muss gesagt werden, dass der Kader in seinem Marktwert (Quelle: Transfermarkt.de) mit 126,25 Millionen Euro auch mehr als doppelt so viel "wert" ist wie beispielsweise der des Mitaufsteigers Brighton.

Pure Fußballtradition

Auch die Zukunft scheint einigermaßen gesichert. Der Stamm um den erst 23-jährigen Kapitän Lascelles, Perez und Gayle kann wohl gehalten werden, Finanzkraft ist durch den Aufstieg auch genug vorhanden, um den meisten Angeboten von zahlungswilliger Konkurrenz widerstehen zu können. Newcastle gehört nach Wahrnehmung vieler Fans auch einfach zum Bild der Premier League. Die Stadt im Norden Englands gilt mit seinen begeisterungsfähigen Fans als "fiebrigste" Fußballstadt Englands, das Stadion war auch im Unterhaus mit 51.000 Besuchern im Schnitt nahezu immer ausverkauft und in Vereinslegende Alan Shearer spielte der erfolgreichste Torschütze der Premier-League-Geschichte einst im St. James Park.

Kein Wunder, dass "Goal", einer der populärsten Fußballfilme der jüngeren Vergangenheit, davon handelt, wie Protagonist Santiago Munez es aus den USA als Fußballtalent unbedingt nach Europa schaffen möchte und dann bei Newcastle United tatsächlich den großen Durchbruch feiert. Newcastle steht für Tradition, für Stimmung, für "echten" englischen Fußball.

Rückkehr der "Entertainers"

Dass man in der Championship wohl aufatmet, weil der so viel finanzstärkere Verein nun die Liga verlässt und die Verhältnisse nun wieder etwas ausgeglichener sind, soll nicht unterschlagen werden. Doch in Sachen Durchschnittsalter unterbieten nur vier Vereine die Magpies - mit 25,3 Jahren im Schnitt pro Spiel kann der Vorwurf zumindest nicht lauten, dass man an der Tyne nur hochkarätige, teure "Altstars" verpflichtet hat.

Vereinsikone: Eine Alan-Shearer-Statue steht vor dem St. James Park

Mit 80 Toren stellt die Benitez-Elf den zweitbesten Angriff der Liga (nur Fulham gelangen zwei Treffer mehr), die Zukunft des jungen, offensivstarken Teams sieht also rosig aus. Ein Team mit solchen Attributen stellte Newcastle schon in den 90ern unter Kevin Keegan. Unter anderem mit Andy Cole und Shearer gelang in dieser Ära ein so attraktiver Fußball, dass die Mannschaft den Spitznamen "Entertainers" bekam und mehrmals nur knapp am Gewinn der englischen Meisterschaft scheiterte. Davon ist man zwar aktuell noch ein gutes Stück entfernt, doch den "fiebrigen" Fans in Newcastle macht das Team wieder Spaß. Die Ambitionen in der kommenden Saison dürften daher auch über die des simplen Klassenerhalts hinausgehen.

Stand: 25.04.2017, 11:29