Die zweite Spielzeit der noch jungen Vereinsgeschichte in der Major League Soccer (MLS) endete für den New York City FC mit einer Enttäuschung. Nach der regulären Saison belegte das Team von Trainer Patrick Vieira noch einen guten zweiten Rang in der Eastern Conference, in den Playoffs aber zeigte Toronto dem erst 2013 gegründeten Klub aus "Big Apple" die Grenzen auf.

Toronto eine Nummer zu groß

Und zwar deutlich: 0:2 und 0:5 - nicht nur die Statistik weist New York als das in zwei Duellen mit den Kanadiern klar unterlegene Team aus. Die Abwehr bekam Torontos Angriff um Jozy Altidore und den ehemaligen italienischen Nationalspieler Sebastian Giovinco zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Letzterer traf bei der 0:5-Klatsche im Rückspiel am Montag (7.11.) alleine dreimal, sein Sturmkollege Altidore erzielte einen Treffer. Für den letzten Treffer gegen die in allen Belangen unterlegene Vieira-Elf sorgte Jonathan Osorio.

Noch immer wichtig: Frank Lampard (l.)

Und New Yorks Altstars? David Villa, in der regulären Saison noch 23 Mal erfolgreich, bekam im Angriff kaum verwertbare Zuspiele. Frank Lampard saß im Hinspiel zunächst angeschlagen auf der Bank und konnte nach seiner Einwechslung und auch im Rückspiel kaum Impulse geben. Dabei hatte Lampard, im Vorjahr noch als Fehleinkauf verschrien, zuletzt mächtig aufgedreht: Zwölf Tore erzielte er in nur 19 Ligaspielen, was ihm von der MLS eine Nominierung für das Comeback des Jahres einbrachte.

Jack Harrison - Talent im Blickpunkt

Schmerzlich vermisst wurde im Hinspiel aber vor allem Andrea Pirlo. Der Italiener, auch mit 37 Jahren noch der unumstrittene Taktgeber, fehlte angeschlagen. Im Rückspiel stand er wieder auf dem Platz, erwischte aber einen gebrauchten Tag und konnte dem Spiel kaum Struktur verleihen. Und künftig? Ob Pirlo und Lampard, deren Verträge Ende Dezember enden, weiter für New York auflaufen werden, ist noch offen.

Jack Harrison (r.) soll die Zukunft des New York City FC prägen

Villa, Lampard oder Pirlo mögen die prägenden Gesichter der Gegenwart sein, die Zukunft aber scheint dem Nachwuchs zu gehören. Vor allem auf Jack Harrison, einem 19-jährigen Engländer, der in der Jugend für Manchester United auflief, ruhen viele Hoffnungen. Mit einem seiner vier Saisontore ist er für das Tor des Jahres nominiert, zudem gehört Harrison zu den drei Spielern, aus deren Kreis nach Saisonende der MLS-Youngster des Jahres gewählt wird.

Stand: 08.11.2016, 11:47