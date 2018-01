Der Spitzenreiter der Serie A verlor am Dienstagabend (02.01.18) im eigenen Stadion gegen Atalanta Bergamo mit 1:2 (0:0) und muss nach dem bislang letzten Titelgewinn 2014 weiter auf den sechsten Triumph im italienischen Pokal warten. Bergamo, momentan nur Neunter der Serie A, darf dagegen auf den zweiten Erfolg nach 1963 hoffen. Die Halbfinals werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen und steigen ab Ende Januar. Bergamos Gegner wird am Mittwoch (20.45 Uhr) zwischen Rekordpokalsieger Juventus Turin und Stadtrivale FC Turin ermittelt. Das andere Duell der Vorschlussrunde bestreiten der AC Mailand und Lazio Rom.

Toptorjäger Mertens nicht in Startelf

Timothy Castagne (50.) und Alejandro Gomez (81.) brachten Bergamo in Führung, Neapel wachte zu spät auf und kam durch den eingewechselten Dries Mertens (84.) nur noch zum Anschlusstreffer. Der Favorit hatte zu Beginn auf einige Stammkräfte verzichtet, so fehlte neben Toptorjäger Mertens unter anderem auch der italienische Nationalstürmer Lorenzo Insigne in der Startelf. Beide kamen erst nach 56 Minuten ins Spiel.

