Es gab zahlreiche Gründe für Leicester City, N'Golo Kanté im Sommer 2015 nicht zu verpflichten. Ein unbekannter, kleiner und physisch eher schwacher Spieler sollte dem Klub plötzlich dabei helfen, den Abstiegskampf in der Premier League zu meistern. Es gab aber auch diesen einen Grund, aus dem sich die "Foxes" dazu entschieden, eine Ablösesumme von rund neun Millionen Euro an den französischen Klub SM Caen zu überweisen: Scout Steve Walsh.

Der Brite sah in dem damals 24-jährigem Franzosen etwas, das Leicester-Trainer Claudio Ranieri später auch noch entdecken sollte: Ein hervorragendes Spielverständnis und "Abräumer"-Qualitäten, die in der Premier League neue Maßstäbe setzen sollten. 156 Mal fing Kanté in 37 Ligaspielen in der Saison 2015/16 einen gegnerischen Angriff ab. Kein anderer Mittelfeldspieler hatte auch nur annähernd so viele "Interceptions", wie es die Engländer nennen. Das Ende vom Lied ist inzwischen bekannt: Leicester City krönte sich im Sommer 2016 sensationell zum englischen Meister - nicht nur dank der Offensivkünstler Riyad Mahrez und Jamie Vardy, sondern auch dank Kanté.

Liverpool beißt sich an Kanté die Zähne aus

Ein halbes Jahr später ist der Franzose auf dem besten Weg, den zweiten Meistertitel in Folge zu holen. Diesmal allerdings mit dem FC Chelsea. Für 30 Millionen Euro wechselte Kanté im vergangenen Sommer an die Stamford Bridge. Für Leicester ein herber Verlust, den sie, trotz großen Investitionen in neue Spieler, bis heute nicht kompensieren konnten.

Der Spieler selbst machte nach seinem Wechsel da weiter, wo er aufgehört hatte - als stiller Abräumer im defensiven Mittelfeld. Beim 1:1-Unentschieden am Dienstagabend (31.01.17) verzweifelten die Spieler des FC Liverpool reihenweise an Chelseas Nummer 7. Somit hat es Chelsea-Trainer Antonio Conte nicht zuletzt ihm zu verdanken, dass die "Blues" mit nur 16 Gegentoren in 23 Spielen die beste Abwehr der Liga stellen.

Kanté - Schlüsselspieler in Contes Chelsea-System

Conte hat den Franzosen schon früh zum Schlüsselspieler seines Teams gemacht - im 3-4-3-System, dass sich inzwischen etabliert hat, blüht Kanté aber so richtig auf. "Es kann vorkommen, dass du dem hohen Erwartungsdruck in einem neuen Team nicht standhalten kannst" , sagte Conte kürzlich über seinen Mittelfeldspieler: "Aber Kanté hat sich sofort super eingefügt." Selbst er sei überrascht gewesen, wie gut Kanté wirklich ist.

Von den 23 Ligaspielen in dieser Saison absolvierte Kanté 21 über die volle Distanz. Am Boxing Day fehlte der Franzose aufgrund einer Gelbsperre. Gemeinsam mit Nemanja Matic zieht der 25-Jährige die Fäden in Chelsea Mittelfeld und verzückt die Fans dabei nicht nur mit seinen Defensiv-Qualitäten. Mit einer Passquote von knapp 88 Prozent agiert er auch im Aufbauspiel sicher und besonnen. Da sei es dem 1,69 Meter-Mann verziehen, dass er nicht gerade die Torgefahr in Person ist. Seit seinem Wechsel auf die Insel gelangen dem Franzosen zwei Treffer.

Ablehnung in der Jugend - Durchbruch in Caen

N'Golo Kanté ist auch in Frankreichs Nationalmannschaft angekommen

Das war auch zu Beginn seiner Karriere nicht anders. Eine Karriere, die ungewöhnlich spät starten sollte. Ein Beispiel: Während Kanté bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer vier von sechs Spielen für die "Equipe Tricolore" absolvierte, stand er bei der EM 2012 noch bei Zweitligaabsteiger Boulogne unter Vertrag - die Nationalmannschaft war zu jenem Zeitpunkt eine utopische Vorstellung. Bei seinem Profidebüt war er immerhin schon 23 Jahre alt. Erst beim SM Caen sollte Kanté 2013 der Durchbruch gelingen. In seinem ersten Jahr führte er den Klub zum Erstligaaufstieg.

Zuvor hatte sich der in Paris geborene Sohn von Eltern aus Mali zahlreiche Absagen wegen seiner Größe eingehandelt. Ähnlich wie Nationalmannschaftskollege Antoine Griezmann (1,76 Meter) hatte Kanté (1,69 Meter) in seiner Jugend immer wieder Probleme, einen Klub zu finden, der ihn fördern wollte. In seiner frühen Jugend soll er so klein gewesen sein, dass er sogar Probleme hatte, gewonnene Pokale hochzuhalten. Die Jugendakademien in Sochaux, Rennes und Lorient sagten ihm reihenweise ab.

Nicht zuletzt deswegen erschuf sich der bodenständige Kanté - in London ist er meist mit einem Mini Cooper, statt mit einem Bentley, unterwegs - einen Plan B. "Wenn ich nicht Profifußballer geworden wäre, dann wäre ich heute Steuerberater" , so Kanté, der seine Ausbildung bereits abgeschlossen hatte.

Ferguson: "Kanté ist der beste Premier-League-Spieler"

Weil ihm US Boulogne letztlich aber das Vertrauen schenkte, konnte sich Kanté seinen Traum erfüllen. Bei dem Klub, bei dem auch Bayern-Star Franck Ribéry einst kickte, herrschten aber andere Verhältnisse als heute beim FC Chelsea.

N'Golo Kanté im Trikot von Ex-Klub Leicester City

Ein ehemaliger Mitspieler und zugleich Mitbewohner aus dieser Zeit beschrieb Kanté einst gegenüber der französischen Sportzeitung "Equipe" als "sehr angenehmen" Menschen. Der 25-Jährige ist ein gläubiger Muslim und galt schon immer als schüchtern und introvertiert. Er spricht nicht viel, sondern lässt lieber den Fußball für sich sprechen. Das macht er in dieser Saison wieder einmal so gut, wie kaum ein Zweiter. Dass Kanté zu den besten Mittelfeldspielern der Premier League zählt, ist inzwischen unbestritten. Sir Alex Ferguson, Trainerlegende von Manchester United, bezeichnete ihn in der Vorsaison als " zweifellos besten Spieler der Liga" - zumindest in Leicesters Meisterjahr.

Real Madrid lehnte Kantés Verpflichtung ab

Nun ist Kanté auf bestem Wege seinen zweiten Premier-League-Titel zu gewinnen - und wieder würde er großen Anteil daran haben. Trotz seiner Größe und trotz aller Hürden, die er in seiner Karriere bislang bewältigen musste. Chelsea jedenfalls weiß, bei wem sie sich bedanken müssen: Scout Steve Walsh, inzwischen beim FC Everton unter Vertrag, der in Kanté etwas gesehen hatte, was heute die ganze Fußballwelt sieht.

Dank Walshs Arbeit konnte Leicester immerhin eine Saison von Kantés Klasse profitieren. Dabei hätte alles anders kommen können: Real Madrid soll sich einst mit dem Franzosen beschäftigt haben, entschied sich dann aber, so berichtete es die spanische Zeitung "El Pais", gegen eine Verpflichtung. Der Grund: Er war nicht bekannt genug - und zu klein.

Stand: 01.02.2017, 11:59