MLS - Fans wählen Schweinsteiger zum All-Star-Kapitän

Schweinsteiger hat in bisher 16 Spielen mit Chicago zwei Tore und fünf Vorlagen erzielt und steht in der Eastern Conference auf dem zweiten Rang. Gegner der MLS -Auswahl ist in diesem Jahr der spanische Rekordmeister und Champions-League-Sieger Real Madrid. Das MLS-All-Star-Game 2017 findet am 2. August im Soldier Field in Chicago statt.

dpa/red | Stand: 27.07.2017, 09:19