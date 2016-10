Früherer Schalke-Trainer verliert Job

Die Entlassung des Schweizers, Champions-League-Sieger von 2012 mit dem FC Chelsea gegen Bayern München, gab der Klub aus Birmingham am Montag (03.10.16) bekannt. Der frühere Europapokalsieger liegt nach dem Abstieg aus der Premier League in der 2. Liga auf dem 19. Platz.

Am Samstag unterlag das Team in Preston mit 0:2, was schwere Proteste der Villa-Fans nach sich zog. Ex-Villa-Stürmer Garry Thompson, der die Partie für das Radio kommentierte, meinte: "Wenn Du als Trainer die Unterstützung der Auswärtsfans verlierst, steckst Du in Schwierigkeiten."