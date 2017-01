Etwas zurückhaltend kletterte der schmale Junge auf den Sockel der Bronze-Statue und legte ihr den Arm um die Schulter. Ob Martin Ödegaard da bereits Abe Lenstra kannte, ist nicht übermittelt, aber wie Norwegens Talent da so neben dem Abbild eines der größten niederländischen Offensivspieler aller Zeiten posierte, das hatte schon etwas von Symbolcharakter.

Weltklasse in der niederländischen Provinz. In Heerenveen, wo Lenstra in den 1940ern zu einem der meist gefeierten Angreifer von Oranje heran reifte, soll auch Ödegaard den Schritt ins internationale Fußball-Rampenlicht machen. "Ich glaube, das ist ein toller Klub für mich und meine Entwicklung", sagte der 18-Jährige bei seiner Vorstellung beim SC Heerenveen am Dienstag (10.01.2017).

Potenzial, aber noch kein Durchbruch

Der Tabellenvierte der Eredivisie hat Ödegaard bis Sommer 2018 von Real Madrid ausgeliehen und Trainer Jurgen Streppel lobt den Norweger als Spieler "mit riesigem Potenzial und allen Möglichkeiten." Genau ist aber bisher Ödegaards Problem. Potenzial ja, aber dem Talent fehlt noch der ganz große Durchbruch.