Kyle Walker: 57 Millionen Euro. Bernardo Silva: 50 Millionen. Ederson Moraes: 40 Mio. Danilo: 30 Mio. Douglas Luiz: 13 Mio. Und jetzt Benjamin Mendy: 60 Mio. Und es ist nicht klar, ob ManCity-Coach Pep Guardiolas Hunger an Transfers vor der neuen Saison "schon" gestillt ist. Die arabischen und chinesischen Geldgeber jedenfalls scheinen Guardiolas "Teambuilding" gut zu finden.

Guardiola ist wütend

Ein Grund für den Kaufrausch: Der Katalane ist wütend. Zum einen erreichte er in der abgelaufenen Saison nichts Zählbares. Ein Unding für diesen "Homo fussballicus", für den Fußball-Menschen Pep Guardiola, der schlicht nicht erschaffen wurde, um erfolglos zu sein. Und zum anderen ist da Dani Alves, der den früheren Bayern-Coach so richtig sauer gemacht hat. Das zumindest berichten englische Medien.

Weil: Guardiola plante mit dem Brasilianer, mit dem er einst beim FC Barcelona Erfolge en masse gefeiert hat. Doch Alves, inzwischen 34 Jahre alt, wechselte nicht - wie versprochen - von Juve zu Manchester City, sondern zog Paris St. Germain vor, angeblich, weil er dort noch mehr Geld verdient.

"Mein Geldkoffer ist größer" – die Bayern haben das Nachsehen

Folglich waren die "Citizens" genötigt, sich nach neuem Spielermaterial auf den Außenverteidigerpositionen umzusehen. Denn Aleksander Kolarov verließ England in Richtung Italien, Pablo Zabaleta und Bacary Sagna erhielten keine Verträge mehr.

Zuerst gingen die Briten bei den Tottenham Hotspurs auf Einkaufstour. Im Visier: Kyle Walker. Den hatte man auch beim FC Bayern auf dem Wunschzettel und war offenbar dort bereit, 18 Millionen Euro zu investieren. Doch dann schickte City das Foto eines Geldkoffers an die Spurs, der dreimal so groß war. Und damit hatte sich der Fall für die Bayern schnell erledigt.

Weil aber ein Rechtsverteidiger für fast 60 Millionen noch nicht genug war, lockte man nun auch den französischen Nationalspieler Mendy an die Maine Road. Und schraubte den weltweiten Ablöserekord für einen Abwehrspieler noch einmal etwas nach oben.

"Money guarantees success" – "Not!"

Bei City will man es 2017 also wissen: Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte datiert aus dem Jahr 1970: Europapokalsieger der Pokalsieger. Seither gelangen nur zwei nationale Meistertitel und ein Erfolg im FA-Cup. Ob Geld nun Erfolge kauft? Das klappte schon in der Zeit von 2007 bis 2012 nicht, als man ca. 720 Millionen Euro in neue Spieler investierte.

Stand: 25.07.2017, 09:45