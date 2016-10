Jürgen Klopp ist dafür bekannt, nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Auch vor dem dem Duell mit dem Erzrivalen Manchester United am Montag (17.10.16) bleibt sich der Coach des FC Liverpool treu. "Es wird niemals ein normales Spiel sein. Beide Klubs haben eine lange Tradition, die ganze Welt wird dieses Spiel anschauen." , sagt Klopp, der in seiner einjährigen Amtszeit als Trainer der "Reds" je einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage gegen die "Red Devils" holte.

In Feindschaft verbunden

Die "Scousers", wie die Einwohner Liverpools genannt werden, dürften Klopp zustimmen. Liverpool gegen Manchester - das ist fernab aller sportlichen Rivalität immer auch das Duell zweier Städte, die aufgrund ihrer geogrạphischen Lage spätestens Ende des 19. Jahrhunderts zueinander in Konkurrenz traten. Damals begann der Bau eines 58 Kilometer langen Schiffskanals, der bis heute das industriell geprägte Manchester mit der Hafenstadt Liverpool verbindet. Konkurrenz war da vorprogrammiert.

Später prägten beide Teams das Bild des englischen Fussballs. Die "Reds" aus Liverpool waren drei Jahrzehnte lang das Nonplusultra, der letzte von insgesamt 18 Meistertiteln stammt allerdings aus der Spielzeit 1989/90. Zum Leidwesen aller Liverpool-Anhänger dominierte anschließend ausgerechnet Manchester United die Premier League und darf sich seit 2011 als alleiniger Rekordmeister bezeichnen.

Diese Rivalität übertrug sich zwangsläufig auf Fans und Spieler. United-Urgestein Gary Neville wird ein bezeichnendes Zitat zugeschrieben: "Ich kann Liverpool nicht leiden, ich kann die Leute nicht leiden, ich kann nichts leiden, was damit zu tun hat."

Der Trend spricht für Liverpool

Wenn nun an der Anfield Road in Liverpool das 197. Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen angepfiffen wird, dürfte das Heimteam erstmals seit Jahren wieder als Favorit in das Prestigeduell gehen. Als Tabellenvierter empfängt Liverpool das zwei Ränge darunter platzierte Team um die Superstars Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba. Außerdem spricht der Trend für das Klopp-Team: Neun Punkte holte Liverpool aus den vergangenen vier Ligaspielen, ganze vier sammelte Manchester United im gleichen Zeitraum. Der Lohn: Klopp wurde als erster Deutscher zum Trainer des Monats gewählt.

Im Sommer nahm Liverpool mit Keeper Loris Karius (Mainz 05), Ersatzkeeper Alexander Manninger ( FC Augsburg) sowie den Feldspielern Joel Matip (Schalke 04) und Ragnar Klavan ( FC Augsburg) gleich vier Neuzugänge aus der Bundesliga unter Vertrag. Die Bedeutung des Spiels ist ihnen allen schon jetzt bewusst, wie Matip, aus seiner Schalker-Zeit durchaus erfahren in hitzigen Derbys, sagt: "Das ist das größte Spiel in der gesamten Saison. Vielleicht kenne ich nicht die gesamte Geschichte, aber den Fans bedeutet dieses Spiel sehr, sehr viel."

Liverpool scheint gewappnet - zumal die personellen Umstellungen von Klopp zu fruchten scheinen: Mittelfeld-Routinier James Milner gibt seit Wochen einen passablen Linksverteidiger ab, Jordan Henderson entwickelt sich Schritt für Schritt zum Taktgeber im defensiven Mittelfeld, und vorne sind die Ausnahmekicker Philippe Coutinho, Sadio Mané und Roberto Firmino immer für eine Überraschung gut.

Rooney wieder nur Ersatz?

Hinter Manchester United liegen nach einem tollen Saisonstart dagegen wechselhafte Wochen. Diese Entwicklung spiegelt sich vor allem an Wayne Rooney wider, für den Duelle mit dem FC Liverpool zusätzliche Brisanz birgen: Rooney stammt aus Liverpool, wurde aber beim FC Everton, dem zweiten großen Verein der Hafenstadt, ausgebildet.

Unter José Mourinho kam Rooney gut in die Saison, baute aber rasch ab und findet sich nun häufiger auf der ungeliebten Ersatzbank wieder. Offen, ob Mourinho am Montag Vewendung für seinen Routinier hat, dem die Neuzugänge Ibrahimovic und Pogba auch in der Gunst der Fans langsam den Rang ablaufen.

mit sid | Stand: 17.10.2016, 08:30