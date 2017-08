Auftakt in Frankreich - Neymar und sonst keiner?

Wer sich in den vergangen Tagen mit dem französischen Fußball beschäftigte, konnte leicht den Eindruck bekommen, die Welt drehe sich nur um den Wechsel des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona zum ehemaligen französischen Serien-Meister Paris Saint-Germain. Neymar hier, Neymar dort – erst war es nur ein Gerücht, dann ein Rekordtransfer. 222 Millionen Euro zahlte PSG, teurer war kein Spieler jemals zuvor. Und Kritik gab es für die Franzosen gratis dazu: Nicht wenige Experten bezeichnen den Transfer als das Ende des Financial Fairplay. Alles Neymar also, oder was?

PSG hat große Ziele mit Neymar

Sicher wird Neymar noch einige Zeit die Schlagzeilen bestimmen. Den PSG-Verantwortlichen wird das nicht unrecht sein, schließlich ist der Transfer auch ein Zeichen an die Konkurrenz, national und international. In der Ligue 1 bestimmte der Hauptstadtclub in den letzten Jahren das Geschehen, wurde zwischen 2012 und 2016 viermal in Folge Meister. In der abgelaufenen Spielzeit reichte es allerdings nur zu Platz zwei hinter Monaco – zu wenig für das Selbstverständnis eines Vereins, der am liebsten immer das Triple gewinnen würde.

Ausverkauf beim Meister

Kylian Mbappè: Bleibt er oder geht er?

Bescheidener ging es bei der AS Monaco, dem Überraschungsteam der letzten Saison, zu. Meister wurden die Monegassen, in der Champions League schafften sie es völlig überrascht bis ins Halbfinale – Erfolge, die die internationale Konkurrenz anlockte. Die Leistungsträger Benjamin Mendy, Bernardo Silva (zusammen für über 100 Millionen Euro zu Manchester City) und Tiemoué Bakayoko, der für 40 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte, sind weg, Kylian Mbappè, für den Real Madrid laut der spanischen Sporttageszeitung „Marca“ sagenhafte 180 Millionen Euro zahlen möchte, könnte noch folgen.

Monaco hätte dann bis zu 350 Millionen Euro in einer Transferperiode eingenommen, Trainer Leonardo Jardim nutzt das wenig, er muss ein neues Team aufbauen. Dafür holte er neben umworbenen Talenten wie Youri Tielemans (RSC Anderlecht, 25 Millionen Euro) oder Terence Kongolo (Feyenoord Rotterdam, 10 Millionen Euro) auch Wolfsburgs langjährigen Kapitän Diego Benaglio. Ob Monaco direkt eine ähnlich gute Rolle wie zuletzt spielen kann, darf angesichts dieser Entwicklung bezweifelt werden.

Favre bleibt sich treu

Kann Lucien Favre den Vorjahreserfolg mit Nizza wiederholen?

Das gilt auch für das von Lucien Favre trainierte OGC Nizza. Zuletzt erreichte der 59-Jährige mit Nizza Rang drei, formte um den aus der Bundesliga bekannten Verteidiger Dante ein funktionierendes Kollektiv und schaffte es sogar, Mario Balotelli (15 Tore in der Liga) zu integrieren. In der Sommerpause soll Favre mit einem Engagement in Dortmund geliebäugelt haben, doch Nizza stellte sich quer und verweigerte sich einem Wechsel. So arbeitet Favre eben weiter an der Côte d’Azur und setzt dort, wie man es aus seinen Bundesliga-Zeiten in Berlin und Gladbach kennt, auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Die Neuzugänge wie Jean-Victor Makengo (SM Caen) kennen nur Frankreich-Insider, typisch Favre eben.

Eine andere Strategie verfolgt Olympique Marseille, die launische Diva des französischen Fußballs. Die großen Erfolge liegen lange zurück, zuletzt wurde man Fünfter, so richtig stellte das aber niemanden zufrieden. Deshalb durfte Trainer Rudi Garcia auf Shopping-Tour gehen und für Neuzugänge 45 Millionen Euro ausgeben. Genug, um unter anderem Nationalspieler Adil Rami (FC Sevilla) und Luiz Gustavo vom VfL Wolfsburg zu verpflichten. Ob’s für die Rückkehr an die nationale Spitze reicht?

Lyon zehrt vom Glanz vergangener Tage

Die strebt auch Olympique Lyon, immerhin siebenfacher Meister, an. Den letzten Titel gab es 2008, Lyon zehrt vom Glanz vergangener Tage, als der Verein um die Jahrtausendwende zu den Stammgästen in der Champions League gehörte. Heute kann der Verein seine vielen Talente aus der Jugendakademie meist nicht lange halten, zuletzt verabschiedeten sich Alexandre Lacazette (FC Arsenal) und Corentin Tolisso, der künftig für die Bayern aufläuft. Immerhin spülten alleine diese beiden Wechsel knapp 95 Millionen Euro in die Kasse. Kaum vorstellbar, dass die Neuen wie Bertrand Traoré (FC Chelsea) direkt in die Bresche springen können.

Die Ligue 1 hat in diesem Sommer wieder einmal zahlreiche Hochkaräter an noch größere Ligen abgegeben, in denen besser gezahlt wird. Paris Saint-Germain ist da die Ausnahme, sonst kann kein französischer Verein finanziell mit den ganz Großen mithalten. Schlecht muss das aber nicht sein, wenn die Verantwortlichen über die nötige Phantasie bei den Transfers verfügen - die AS Monaco ist dabei das Vorzeigebeispiel. Gelingt das, bleibt die Liga weiter spannend. Und Fußball-Frankreich würde nicht mehr nur noch über Neymar sprechen.

Stand: 04.08.2017, 12:09