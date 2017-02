Der schwedische Superstar erzielte am Sonntag zwei Tore beim 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den FC Southampton. Ibrahimovic brachte den englischen Fußball-Rekordmeister in der 19. Minute in Führung und setzte drei Minuten vor dem Abpfiff auch den Schlusspunkt zum Sieg. Den weiteren Treffer markierte Jesse Lingard (38.). Southampton konnte durch Manolo Gabbiadini (45.+1,/48.) im Londoner Wembleystadion zwischenzeitlich ausgleichen.

Mutige Außenseiter

Außenseiter Southampton, der im Halbfinale Jürgen Klopps FC Liverpool ausgeschaltet hatte und ohne ein einziges Gegentor ins Finale eingezogen war, präsentierte sich ebenbürtig und hätte sogar in Führung gehen müssen. Doch den Treffer von Gabbiadini in der 11. Minute erkannte der Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht an - eine Fehlentscheidung. Southampton beschäftigte United in der Defensive besonders über die Flügel, geriet dann aber unnötig in Rückstand.

Einen großen Anteil am erstem Ibrahimovic-Treffer hatte Southamptons Steven Davis, der in der Mauer nicht hochsprang und seinen Torhüter Fraser Forster dadurch chancenlos ließ. Der Außenseiter ließ sich aber auch vom zweiten Gegentor nicht entmutigen und wurde durch den starken Gabbiadini belohnt. Nach Gabbiadinis Ausgleich entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Am Ende machte Ibrahimovic mit seiner Klasse den Unterschied.

Schweinsteiger nicht im Kader

"Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt", räumte Manchesters Michael Carrick nach dem Spiel ein. "Der Sieg ist alles, was in Finalspielen zählt und ich hoffe, das gibt uns einen Kick." Doppeltorschütze Ibrahimovic war das egal. Er lobte trotzdem die Mannschaft. "Das war eine Teamleistung", sagte der Schwede und fügte hinzu: "Deshalb bin ich hergekommen - um zu gewinnen. Und ich gewinne. Je mehr ich gewinne, desto zufriedener werde ich."

Manchesters Trainer José Mourinho hatte auf Bastian Schweinsteiger verzichtet. Man United sicherte sich die fünfte Ligapokal-Trophäe. Der FC Southampton hatte zuvor nur einmal im Ligapokal-Finale gestanden, 1979 aber gegen Nottingham Forest verloren.

red/dpa/sid | Stand: 26.02.2017, 20:30