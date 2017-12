In Bristol erzielte Joe Bryan (51. Minute) am Mittwoch (20.12.2017) überraschend das 1:0 für den Außenseiter. United antwortete prompt in Person des Rückkehrers Ibrahimovic (58.), setzte aber nicht entscheidend nach. In der Nachspielzeit überlistete Korey Smith (90.+2) Torhüter Sergio Romero und schoss den Favoriten aus dem Wettbewerb.

Dieses "historische Ereignis" werde "über viele Generationen" in den Erinnerungen der Fans fortleben, meinte Bristols Coach Lee Johnson. Die "Rotkehlchen" spielen seit dem Abstieg 1980 in den Niederungen des englischen Fußballs. Bristols größter Erfolg ist die Vizemeisterschaft von 1907.