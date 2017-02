Leicester City trennt sich von Ranieri

Leicester reagierte damit vor allem auf die prekäre Situation in der Premier League, die Entlassung kam zu diesem Zeitpunkt dennoch überraschend. Der 65-jährige Ranieri hatte den Verein 2015 übernommen und im vergangenen Jahr sensationell zur Meisterschaft geführt. Nach dem größten Erfolg in dessen 133-jährigen Geschichte kämpft der Club als Tabellen-17. mittlerweile jedoch gegen den Abstieg. Der Klub von Nationaltorwart Ron-Robert Zieler und Ex-Nationalspieler Robert Huth bestätigte die Trennung per Twitter.