Nach dem 2:1 (1:1) in Solna steht Schweden nun punktgleich vor der Equipe Tricolore an der Spitze der Qualifikations-Gruppe A. Arsenal-Stürmer Olivier Giroud hatte per Volleytreffer (37.) zur französischen Führung getroffen. Schwedens Jimmy Durmaz (43.) sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich.

Erfolgserlebnis für Elftal

Parallel lösten die Niederlande beim Debüt des neuen Bondscoach Dick Advocaat ihre Pflichtaufgabe gegen Luxemburg souverän mit 5:0 (2:0). Bayern Münchens Arjen Robben (21.) sorgte für die Führung und zog mit nun 33 Länderspiel-Toren mit Fußball-Idol Johan Cruyff gleich. Wesley Sneijder erhöhte auf 2:0 (34.) und avancierte nebenbei an seinem 33. Geburtstag mit seinem 131. Länderspiel für Oranje zum alleinigen Rekordnationalspieler. Georginio Wijnaldum (62.), Quincy Promes (70.) und Vincent Janssen (84.) erzielten die weiteren Tore.

Die Niederlande müssen als Tabellendritter mit drei Punkten Rückstand auf Frankreich weiterhin um die Teilnahme an der Endrunde bangen. Die acht besten Gruppenzweiten erreichen die Play-offs um vier weitere WM-Plätze. Die EM 2016 in Frankreich hatte der Europameister von 1988 bereits verpasst. In der dritten Partie der Gruppe A setzte sich Weißrussland gegen Bulgarien 2:1 (1:0) durch.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 09.06., 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 09.06.2017, 22:49