Internationale Testspiele

Die WM-Gastgeber kamen beim 3:3 (1:3) im ersten Fußball-Spiel im Olympiastadion von Sotschi gegen Belgien erst in der Schlussminute zum Ausgleich. Angesichts einer verspielten 1:0-Führung und eines 1:3-Pausenrückstands bewies die Elf des früheren Bundesliga-Profis Stanislaw Tschertschessow nach einem Doppelpack von Belgiens Stürmer Christian Benteke (43. und 45.) immerhin Moral.

Für Russlands Hoffnungen auf eine Aufwärtsentwicklung vor dem Confed Cup und besonders der WM -Endrunde im nächsten Jahr im eigenen Land bedeutete allerdings auch das Remis keine Nahrung. Erst am vergangenen Freitag hatte die "Sbornaja" in Krasnodar gegen die Elfenbeinküste eine 0:2-Schlappe erlitten. In den nunmehr sieben Begegnungen seit dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der EM -Endrunde im vergangenen Jahr in Frankreich gelangen Russland, das beim Confed Cup auf Neuseeland sowie Europameister Portugal und Mexiko trifft, lediglich zwei Siege.

red/sid/dpa | Stand: 28.03.2017, 20:44