China: Felix Magath im Reich der Mitte

Sportschau | 23.03.2017 | 02:42 Min.

Bei seinem aktuellen Verein Shandong Luneng fühlt sich Felix Magath pudelwohl. Zum Saisonanfang steht er mit seinem Team an der Tabellenspitze der chinesischen Super League. In naher Zukunft sollen die ersten Titel her - doch nicht mit teuren Stars.