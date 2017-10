Real Madrid am Sonntag Katalonien

Brisanter könnte Real Madrids Reise ins katalanische Girona am Sonntag werden, auch wenn Cheftrainer Zinedine Zidane von einem "ganz normalen" Spiel spricht. Am Freitag hatte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy die katalanische Regionalregierung für abgesetzt und das Parlament in Barcelona für aufgelöst erklärt. "Es ist kein besonderes Spiel für uns", sagte Coach Zidane, "wir müssen ein Ligaspiel am Sonntag bestreiten. Das ist es. Wir machen uns Gedanken über das Spiel, sonst nichts."

Girona liegt im Nordosten Kataloniens, rund 100 Kilometer von Barcelona entfernt. Die Königlichen, Klub von Weltmeister Toni Kroos, flogen noch am Samstag nach Katalonien. Allerdings verzichtet Real auf den offiziellen Mannschaftsbus, der die Mannschaft nicht vom Hotel zum Stadion bringen wird. "Es ist nicht das erste Mal, dass wir so verfahren", sagte Real-Direktor Emilio Butragueno, "es gibt keinen Grund, diesem Vorgehen eine besondere Bedeutung beizumessen."

dpa/sid | Stand: 29.10.2017, 11:25