Denn sollten die "Fledermäuse" ihr Heimspiel gegen Barcelona verlieren, betrüge der Vorsprung der Katalanen auf den Zweiten - das wäre dann trotzdem noch Valencia - sieben Zähler. In Sachen Meisterschaft käme dann sehr wahrscheinlich trotz des erst 13. Spieltages kaum noch Spannung auf, zumal Real und Atletico Madrid bereits zehn Punkte Rückstand aufweisen.

Stadionneubau und hohe Schulden

Wer in den vergangenen Jahre den spanischen Fußball nicht verfolgt hat, könnte sich nun fragen, wo in Valencias Platzierung die Überraschung liegt. Der Champions-League-Finalist von 1999/00 und 2000/01, sowie spanische Meister 2001/02 und 2003/04 (hier auch UEFA -Cup-Champion) und spanische Pokalsieger 2007/08 war lange Zeit eigentlich so etwas wie die dritte oder zumindest vierte Kraft in der Primera Division.

Video starten, abbrechen mit Escape FC Valencia obenauf - die "Fledermäuse" sind zurück | Sportschau | 22.10.2017 | 01:00 Min. | Verfügbar bis 22.10.2018 | Das Erste

Doch in den vergangenen Jahren ging es relativ steil bergab - das neue Stadion "Nou Mestalla" mit 75.000 Plätzen sollte das überalterte "Estadio Mestalla", das seit 1923 in Betrieb ist, ablösen. Doch für das Gelände des alten Stadions fand sich kein Abnehmer - eine von einigen finanziellen Fehlplanungen aus der Zeit um 2007 und 2008. Der Klub geriet in große Finanznöte und die eigentlich für 2010 geplante Fertigstellung musste immer wieder verschoben werden. Aktueller Plan: 2021.

Die hohen Schulden führten zu einem Ausverkauf von Spielern, um die zwischenzeitlich etwa 650 Millionen Euro abzubauen. Die Heimspiele finden bis heute weiter im alt-ehrwürdigen aber doch etwas angestaubten Stadion statt. Sportlich hielt man sich meist aber zumindest noch im oberen Tabellendrittel.

Sportliches Tief nach Investor-Einstieg

Der Einstieg von Investor Peter Lim im Jahr 2014 sollte die Finanzsorgen endgültig tilgen, doch sportlich schienen die nun wieder leichter möglichen Neueinkäufe zunächst eher alles zu verschlimmern. In den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 wurde man Elfter und Zwölfter, hatte zwischenzeitlich sogar mit Abstiegssorgen zu kämpfen. Dementsprechend war auch die Fluktuation an der Seitenlinie extrem: Ab Beginn der Saison 2012/13 waren zehn verschiedene Trainer am Werk - aktuell ist der Spanier Marcelino der elfte.

Unter der Regie des 52-Jährigen gelang jedoch mit Beginn der laufenden Saison der Aufschwung. Der Kader wurde verjüngt, hoffnungsvolle Talente bekommen viel Spielzeit, teilweise wurden sie ausgeliehen, wie beispielsweise der 20 Jahre alte portugiesische Flügelstürmer Goncalo Guedes von Paris St. Germain. Superstars hat das Team keine, braucht es anscheinend auch nicht.

Zahlreiche Talente

Im jüngsten Ligaspiel, das man mit 2:0 gegen Espanyol Barcelona gewann, war die Startelf im Durchschnitt nur 24,9 Jahre alt. Top-Talente wie der zentrale Mittelfeldspieler Carlos Soler, der bei Manchester United auf dem Zettel stehen soll, oder Guedes saßen da noch auf der Bank. Genau übrigens wie Simone Zaza. Der 26 Jahre alte italienische Nationalspieler wurde nach Ende seiner halbjährigen Ausleihe in diesem Sommer fest verpflichtet und ist mit neun Saisontoren der aktuelle Toptorjäger im zweitbesten Angriff der Liga.

Geballte Offensivkraft: Santi Mina und Simone Zaza

Gegen Espanyol spielte und traf aber Santi Mina für ihn, seines Zeichens 21 Jahre alter Mittelstürmer. Auch der dritte zentrale Stürmer im Bunde, der brasilianisch-stämmige Spanier Rodrigo (26), hat bereits sieben Treffer und vier Vorlagen auf dem Konto und spielte sogar zuletzt für die spanische Nationalmannschaft.

Spitzenspiel richtungsweisend für die Liga

Gemeinsam mit den auch in der Defensive zahlreich vorhandenen jungen Spielern wie Eigengewächs José Gayá mischt die Marcelino-Elf momentan die Liga auf, doch am Sonntagabend (26.11.2017) steht sie gegen Barcelona vor der mit Abstand schwierigsten Aufgabe, die aktuell möglich ist. Zieht die Mannschaft ihren spektakulären Offensivstil durch, oder stellt sie aufgrund der Weltklasse-Angriffsreihe des Gegners eher auf eine Kontertaktik um? Beides ist mit der schnellen und variablen Offensive möglich, doch defensiv werden eigentlich alle Spieler gebraucht, um die Katalanen möglichst weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Gegen Real Madrid spielte man am zweiten Spieltag jedenfalls unbekümmert auf und kassierte erst in der Schlussphase das 2:2.

Auch wenn bei einer jungen Mannschaft Formschwankungen durchaus zu erwarten sind: Sollte Valencia es am Sonntag tatsächlich gelingen, Barcelona einen Punkt abzutrotzen oder zu besiegen, würde man nicht nur die Liga spannend halten, sondern sich selbst auch zumindest vorübergehend in den Kreis der Titel- und möglicherweise etwas dauerhafter in den der Champions-League-Anwärter zurückspielen. Da darf dann das Stadion ruhig auch etwas älter sein.

Stand: 23.11.2017, 11:29