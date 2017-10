Der FC Barcelona bleibt nach dem neunten Spieltag klarer Spitzenreiter in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Die Katalanen mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen gewannen 2:0 (1:0) gegen den FC Málaga. Damit hat Barcelona weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den FC Valencia, der zuvor den FC Sevilla 4:0 (1:0) schlug. Real Madrid kann am Sonntag (22.10.2017) seinen Rückstand höchstens auf fünf Punkte verkürzen.

In der von lautstarken Kundgebungen im Stadtgebiet aufgeheizten Atmosphäre nach den jüngsten politischen Entwicklungen sorgte Barca auf dem Platz durch die Führung durch Gerard Deulofeu (2.) früh für klare Verhältnisse. Elf Minuten nach der Pause stellte Andres Iniesta den Endstand her, ehe in der Schlussphase ein weiteres Tor der Gastgeber durch Messi wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Bartomeu ruft zur Besonnenheit auf

Präsident Josep Maria Bartomeu vom FC Barcelona wehrte sich derweil gegen Versuche der politischen Vereinnahmung des Klubs im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens. "Wir lassen uns nicht für politische Interessen missbrauchen. Niemand kann sich unseres Wappens oder unserer Fahne ermächtigen" , sagte er am Samstag (21.10.2017) bei der jährlichen Mitgliederversammlung.

Barca unterstützt das Recht Kataloniens auf Selbstbestimmung, lehnt es aber ab, im Streit mit Spanien offen Partei zu ergreifen. Bartomeu versicherte der katalanischen Regionalregierung allerdings seiner Sympathie, nachdem der spanische Premierminister Mariano Rajoy angekündigt hatte, diese ablösen zu lassen. "Barcelona stand immer an der Seite des katalanischen Volkes und seiner Institutionen" , sagte Bartomeu. Diese hätten auch im Lichte der Anwendung von Artikel 155 der spanischen Verfassung durch Rajoy seine "volle Unterstützung". Bartomeu rief allerdings zu Besonnenheit auf. "Jede Reaktion muss zivilisiert und friedlich sein, auch im Stadion" , sagte er.

dpa/sid | Stand: 22.10.2017, 10:00