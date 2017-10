Beim FC Getafe kam das Team um Weltmeister Toni Kroos am Samstag (14.10.2017) zu einem 2:1 (1:0). Weltfußballer Ronaldo traf in der 85. Minute zum Siegtor für die "Königlichen". Der französische Stürmer Karim Benzema (39. Minute) hatte Real in Führung geschossen, aber Jorge Molina (56.) glich für die Hausherren aus. Für Ronaldo was es der erste Meisterschaftstreffer der laufenden Saison. Der 32 Jahre alte Stürmer hatte zuvor in Getafe mehrere sehr gute Chancen vergeben.

Einige Spieler geschont

Madrid schob sich in der Tabelle zunächst auf Platz zwei, da der FC Sevilla zuvor bei Athletic Balbao gepatzt hatte. Kroos sah wegen Foulspiels eine Gelbe Karte. Aufseiten von Real fehlten unter anderem 100-Millionen-Mann Gareth Bale und der Ex-Leverkusener Dani Carvajal. Real-Coach Zinédine Zidane hatte trotzdem einige Stammkräfte wie Luka Modric oder Isco für das Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur geschont.

