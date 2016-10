Ein Film von Marc Schlömer

Wie sich der Fußballverband aus dem Kosovo als jüngstes UEFA- und FIFA-Mitglied gegen sportpolitischen Druck von vielen Seiten wehren muss.

Der Autor:

Marc Schlömer ist ein Multitalent: Reporter, Kommentator und Filmemacher. In der Sportredaktion des WDR begann er zunächst als MAZ-Redakteur und war später unter anderem als Kommentator in der Regionalliga tätig. Seit 2005 kommentiert er für die ARD die Spiele der Bundesliga. Als Filmautor gehört er von Anfang an mit zum festen Stamm bei "sport inside". Er überrascht immer wieder aufs Neue mit seiner einzigartigen Bildsprache und seiner Fähigkeit, auch komplizierte Zusammenhänge verblüffend einfach zu beschreiben.

Stand: 30.09.2016, 09:00