Die FIFA sei "in regelmäßigem Kontakt" mit dem lokalen Organisationskomitee und weiteren Stellen, die sich um Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft 2022 kümmern, teilte der Weltverband am Montag (05.05.17) auf Anfrage mit. "Wir äußern uns darüber hinaus bis auf weiteres nicht."

Katars Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate schlossen auch die Grenzen zu Katar. Sie forderten Bürger des Emirats auf, in spätestens 14 Tagen auszureisen, wie der mit saudi-arabischen Geldern finanzierte TV-Kanal Al-Arabija meldete. Die Länder werfen Katar vor, Terrororganisationen wie den Islamischen Staat (IS) zu unterstützen.

Dagmar Freitag glaubt nicht an ein Umdenken

Die politische Isolation wird für Katar und die Fußball-WM nach Ansicht der Vorsitzenden des Bundestag-Sportausschusses, Dagmar Freitag, kaum Folgen haben. "Das wird nach meiner Einschätzung keinen großen Einfluss auf die Entscheidung der FIFA haben" , sagte die SPD-Politikerin.

Die 64-Jährige begründete ihre Meinung mit einem politischen Vergleich. "Schließlich wurde auch an Russland als Ausrichter der nächsten WM nicht gerüttelt, obwohl die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und der nach wie vor schwelende Ukraine-Konflikt ebenso Anlass zu einem Umdenken hätten sein können" , sagte Freitag.

Özcan Mutlu, der sportpolitische Sprecher der Grünen, sprach dagegen von einer "neuen Eskalationsstufe". Er forderte erneut eine Prüfung der WM-Neuvergabe und nahm dabei den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in die Pflicht: "Reinhard Grindel (DFB-Präsident/d.Red.) hat einen Exekutiv-Sitz in der FIFA und ich fordere, dass der DFB als weltgrößter Fußballverband vorangeht und sich für eine Neuvergabe einsetzt."

dpa | Stand: 05.06.2017, 14:11