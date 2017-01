Draxler lächelte verlegen, doch nach seinem perfekten Pflichtspieldebüt für Paris St. Germain bestand der Weltmeister auch die letzte Prüfung des Abends mit Bravour. In gebrochenem, aber fehlerfreiem Französisch äußerte sich der 23-Jährige im Interview glücklich über seinen perfekten Einstand. "Merci a tous!", zu Deutsch: "Danke an alle!", sagte Draxler nach dem 7:0 (2:0)-Erfolg gegen den SC Bastia in der neunten Runde des nationalen Pokals. "Das ist ein großer Moment für mich, ich bin sehr froh, in Paris zu sein."