56 Liga-Spiele, 97 Punkte. Ein Schnitt von 1,74 Punkten pro Partie. Die Bilanz von Jürgen Klopp nach fast anderthalb Jahren beim FC Liverpool ist eher durchwachsen. So weit die nackten Zahlen. Doch die Wahrnehmung war lange Zeit eine andere: Der deutsche Fußball-Lehrer hat den "Reds" wieder Leben eingehaucht. Schließlich war der Traditionsklub - mit Ausnahme der Vizemeister-Saison 2014 - in Mittelfeld der Premier League verschwunden.

Seit dem 8. Oktober 2015 hat sich das geändert. Klopp entfachte schon mit seinem Amtsantritt eine regelrechte Euphoriewelle - und hat es geschafft, Liverpool wieder ins Gespräch zu bringen. Die Gegner fahren wieder voller Ehrfurcht nach Anfield, die Journalisten haben Spaß an den amüsanten Pressekonferenzen und überhaupt ist Liverpool wieder eine Top-Adresse in England - zumindest gefühlt.

Topspiel gegen den FC Arsenal

Am Samstag (04.03.17) geht es für Liverpool darum, seine Ambitionen auf eine Top-Platzierung in England zu untermauern. Im Duell mit dem FC Arsenal steht für Trainer und Spieler am 27. Spieltag einiges auf dem Spiel. Die Euphorie ist längst verflogen. Der gefühlte Eindruck des sportlichen Aufwärtstrends besteht de facto nicht mehr. Es geht um nackte Zahlen, um Punkte.

Mit seiner bisherigen Premier-League-Bilanz rangiert Klopp auf Rang fünf der erfolgreichsten Liverpool-Trainer, zwei Plätze hinter seinem Vorgänger Brendan Rodgers, der in 122 Liga-Spielen 219 Punkte sammelte (1,8 Punkte im Schnitt). Die Wahrnehmung aber war immer eine andere. Während Rodgers, trotz der Beinahe-Meisterschaft vor zweieinhalb Jahren, nie so richtig angekommen war in Anfield, liegen die Fans Klopp zu Füßen.

Klopp: "Wir spielen um unsere Zukunft"

Ratlosigkeit beim Coach: Jürgen Klopp im Spiel gegen Leicester

Die aktuelle sportliche Krise aber nagt am Klub - auch weil die Beteiligten ratlos wirken. Bei der 1:3-Pleite gegen das abstiegsgefährdete Leicester am Montag gab Liverpool eine ernüchternde Leistung ab. „Es war am Anfang nicht gut, es war mittendrin nicht gut, und am Ende war es auch nicht gut“ , fasste Klopp die Leistung seiner Mannschaft nach dem Spiel zusammen: "Was heute Abend passiert ist, ist schon viel zu häufig in dieser Saison passiert."

Gemeint sind die teils desolaten Auftritte gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Vier der fünf Liga-Pleiten kassierte der Klub gegen ein Teams, die aktuell auf Rang 14 oder schlechter stehen. Diese Aussetzer passieren der Konkurrenz an der Tabellenspitze nur in Ausnahmefällen.

Die Wut über die sechste Niederlage in den letzten zehn Pfichtspielen war beim Coach sogar so groß, dass er anschließend klarstellte: "Wir spielen hier alle um unsere Zukunft, mich eingeschlossen.“

Auch im zweiten Jahr wohl keine Titel

Wie die Zukunft aussehen soll, das wissen sie in Liverpool. Zeitnah müssen Titel her, das hatte Klopp schon beim Amtsantritt klargestellt. Für die laufende Spielzeit sollte es zumindest ein Champions-League-Platz sein. Nach zwei verlorenen Finals - Liga-Pokal und Europa League - in der Vorsaison wird es mit einem Titel auch in diesem Jahr nichts werden. Mitten in der aktuellen Krise setzte es Pleiten gegen den FC Southampton (Liga-Pokal) und Zweitligist Wolverhampton Wanderers ( FA Cup). Tabellenführer Chelsea ist bei zwölf ausstehenden Spielen 14 Punkte entfernt - niemand glaubt an ein Einbrechen der Truppe von Antonio Conte.

Dahinter aber ist der Kampf um die internationalen Plätze so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Mit Tottenham Hotspur (53 Punkte), Manchester City (52 Punkte), FC Arsenal (50 Punkte), Liverpool (49 Punkte) und Manchester United (48 Punkte) streiten sich gleich fünf Klubs um die drei restlichen Champions-League-Startplätze, wohl gemerkt, dass Rang vier nur für die Qualifikation berechtigt.

Auch Arsenal mit Problemen

Hinzu kommt, dass Liverpool, trotz Tabellenplatz fünf, aktuell die schlechteste Augangsposition dieser fünf Teams hat. Denn sowohl Arsenal, als auch die beiden Manchester-Klubs, haben ein Spiel weniger absolviert. Bei einem Sieg der Londoner in Liverpool, könnte Arsenal - einem Erfolg im Nachholspiel vorausgesetzt - den direkten Konkurrenten vor dem Liga-Endspurt um sieben Punkte enteilen.

Dabei ist der kommende Gegner der Liverpooler keinesfalls frei von Sorgen. Trainer Arsene Wenger steht nach der desolaten Vorstellung in der Champions League beim FC Bayern München einmal mehr in der Kritik. Denn auch für die "Gunners", die seit 2004 auf einen Meistertitel warten, scheint Stadtrivale Chelsea uneinholbar zu sein.

Kritik an Klopps Transferpolitik

Für Jürgen Klopp wird das keine Rolle spielen. Er hat selbst genug Probleme, weiß aber wie man Arsenal schlägt. Am 1. Spieltag dieser Saison siegten die "Reds" im Londoner Emirates Stadion mit 4:3. Ähnlich spektakulär verlief Klopps erstes Aufeinandertreffen mit Wenger und Arsenal. In der Rückrunde der Vorasaison trennten sich beide Teams in Anfield mit 3:3.

Superstar Roberto Firmino traf damals doppelt. Aktuell wartet der ehemalige Hoffenheimer seit Mitte Januar auf einen Treffer. Auch seine Sturmkollegen Philippe Coutinho und Sadio Mane hinken ihrer Form aus der Hinrunde hinterher. Der einstige Hoffnungsträger Daniel Sturridge spielt - wenn er überhaupt zum Einsatz kommt - eine unterirdische Saison. Ein Abgang im Winter stand bereits im Raum, im Sommer wird er den Klub wohl verlassen.

Angesprochen auf mögliche Verkäufe, zeigte sich Klopp leicht genervt: "Es geht nicht nur um Daniel. Es geht um viele Spieler. Ich weiß nicht, was im Sommer passieren wird." Die Presse wirft dem Trainer eine verfehlte Transferpolitik vor. Der Verein habe keine Führungsspieler. Dabei waren die hohen Ausgaben in der letzten Zeit mitverantwortlich dafür, dass der Klub das vergangene Geschäftsjahr 2015/16 mit einem Millionenverlust abschloss. Wie der Verein jetzt bekannt gab, stand unter dem Strich ein Minus von 19,8 Millionen Pfund.

Team muss Abwärtsstrudel stoppen

Auch wenn diese Zahlen keine direkte Auswirkung auf die sportliche Situation haben, sie passen in diesen Tagen ins Bild. Die Daily Mail attestierte Liverpool nach der Pleite in Leicester "trostlose Aussichten". Der Klub befindet sich in einem gefährlichen Abwärtsstrudel, den Klopp und Co. schnell aufhalten müssen.

Gelingt ihnen das - zum Beispiel mit einem Erfolg gegen den FC Arsenal - kann der Gesamteindruck ganz schnell wieder ein anderer sein. Und auch die Aussichten sind dann wieder ein wenig besser - gefühlt sowieso, aber auch von den nackten Zahlen her.

Stand: 03.03.2017, 10:18