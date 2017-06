Die Mannschaft von Auswahltrainer Giampiero Ventura ging am Mittwochabend (07.06.17) in Nizza der 7. Minute durch ein Eigentor von José Giminez von Atlético Madrid in Führung. Inter-Mailand-Profi Eder (82.) mit einem Kopfball und Daniele De Rossi (90.+2) per Elfmeter machten den Sieg für den viermaligen Weltmeister perfekt.

Muslera verhinderte Schlimmeres

Torhüter Fernando Muslera von Galatasaray Istanbul verhinderte eine noch höhere Niederlage der Südamerikaner. Uruguay hatte am vorigen Sonntag bereits 1:3 in Irland verloren.

In der Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland liegt Italien derzeit mit Spanien in der Gruppe G gleichauf. Beide haben vor dem 6. Spieltag 13 Punkte und sind noch ohne Niederlage. Am kommenden Sonntag empfängt die Squadra Azzurra das Tabellen- Schlusslicht Liechtenstein; Spanien muss nach Mazedonien reisen.

Stielike torlos mit Südkorea

Trainer Uli Stielike ist mit Südkoreas Fußball- Nationalmannschaft über ein torloses Remis gegen den Irak nicht hinausgekommen. Der Test in Ras al-Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) diente dem Team am Mittwoch zur Vorbereitung auf das nächste Spiel in der WM-Qualifikation. Am kommenden Dienstag muss Südkorea beim Tabellen-Schlusslicht der Asien-Gruppe A in Katar antreten.

Das Stielike-Team ist derzeit mit 13 Punkten Gruppen-Zweiter hinter dem Iran (17) und liegt nur einen Zähler vor Usbekistan (12). In der Startelf beim 0:0 gegen den Irak standen auch der frühere Bundesliga- Profi Heung-Min Son, Dong-Won Ji vom FC Augsburg und der Dortmunder Joo-Ho Park.

