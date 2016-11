Inter gibt Trainer De Boer den Laufpass

Acht Coaches auf der Bank des 18-maligen Meisters wurden allein in den letzten sechs Jahren im Mailand verschlissen - auch der 46 Jahre alte De Boer muss sich nun dazu zählen. Das einstige Mittelfeldstar hatte den Posten erst Anfang August übernommen. Übergangsweise wird Stefano Vecchi, Nachwuchstrainer bei Inter, die Mannschaft betreuen. Und Trainer Nummer neun steht schon in den Startlöchern.

Laut Informationen der Gazzetta dello Sport wird der ehemalige Lazio-Coach Stefano Pioli (51) übernehmen. De Boer soll noch bis Ende der Saison ein Gehalt beziehen und anschließend eine Abfindung in Höhe von 1,3 Millionen Euro erhalten.

Pleite bei Genua führt zur Kündigung

Mit nur 14 Punkten aus elf Spielen belegt Inter den elften Platz. Die Krise ist ein schwerer Schlag für ein chinesisches Elektronik-Unternehmen, das im Juni für einen Mehrheitsanteil von 70 Prozent am Klub 270 Millionen Euro gezahlt hatte. De Boer hatte mit großen Hoffnungen den Cheftrainerposten bei Inter zwei Wochen vor dem Saisonstart als Nachfolger von Roberto Mancini angetreten.

Der Klub, noch im Jahr 2010 Champions-League-Sieger, wollte eigentlich in der Meisterschaft Juventus Turin Paroli bieten. Aber nach nur vier Siegen in elf Partien haben die erfolgsverwöhnten Fans die Hoffnung auf den Titel auch in dieser Saison schon fast aufgegeben.

Ausschlaggebend für die Trennung war schließlich die 0:1-Pleite am Sonntag bei Sampdoria Genua. Nun soll wieder ein neuer Coach die Wende herbeiführen. Pioli soll einen Vertrag bis Juni 2018 unterzeichnen und die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs bringen.

sid | Stand: 01.11.2016, 16:13