Triple für Juventus weiterhin möglich

In der Meisterschaft liegt Juve zwei Spiele vor Saisonende noch vier Punkte vor dem AS Rom. Ein Sieg fehlt dem Titelverteidiger zur sechsten Meisterschaft in Serie und der 33. insgesamt.

Im Champions-League-Finale trifft die "alte Dame" am 3. Juni in Cardiff auf Rekordsieger Real Madrid.

red/sid/dpa | Stand: 17.05.2017, 22:55