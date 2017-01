Siegenthaler: "Vorsicht vor dem Senegal"

Frage: Herr Siegenthaler, wie hat Ihnen die Vorrunde des Afrika-Cups gefallen? Haben Sie hohes Niveau gesehen?

Urs Siegenthaler (DFB-Chefscout): " Grundsätzlich ist es ja so, dass wir im Trainer- und Sichtungsteam des DFB nicht an die Sache herangehen mit der Überheblichkeit, schon alles über Fußball zu wissen. Ich schaue mir nun seit 12 Jahren solche Turniere wie den Afrika-Cup, den Asien-Cup oder die Copa Südamerika vor Ort an, um Erfahrungen zu sammeln und diese dann an den Bundestrainer und das Trainerteam weiterzugeben. Für uns ist nicht nur wichtig, was wir fußballerisch auf dem Platz sehen. Sondern auch beobachten zu können, was in den Ländern Drumherum geschieht. Warum die Leute die Dinge tun, die sie tun. Und klar, sehe ich dann auch Dinge, die andere besser können als wir. Und ich sehe die Dinge, die wir besser können. "

Inwieweit hat sich der afrikanische Fußball in den letzten Jahren weiterentwickelt?

Siegenthaler: "Vor Jahren war es mit Anpfiff eines Spiels schon noch so nach dem Motto 'Auf die Plätze, fertig, los'. Es war taktisch nicht besonders ausgereift. Heute laufen die Spiele erheblich kontrollierter ab, systematischer. Weil der Einfluss aus Europa mittlerweile erheblich zugenommen hat. Es spielen ja kaum noch afrikanische Nationalspieler auf dem eigenen Kontinent. Sie sind zum Großteil sehr europäisch ausgebildet und geprägt. Was aber natürlich auch dazu führt, dass man hier jetzt bei einem solchen Turnier beispielsweise nicht mehr das große Talent entdecken kann. "

Welche Auswirkungen hat der europäische Einfluss auf die Qualität des afrikanischen Fußballs?

Siegenthaler: "Insgesamt steigt die Qualität des Fußballs natürlich an, weil mehr System und taktische Reife auch mehr Qualität bringen. Aber die individuellen Fähigkeiten der afrikanischen Fußballer beispielsweise im Eins-gegen-Eins waren auch eine Qualität. Es ist ein bisschen schade, wenn dies zu stark beschnitten wird."

Es ist auffällig, dass von 16 Teams hier beim Cup nur vier von einheimischen Trainern betreut werden. Sind afrikanische Trainer nicht gut genug?

Siegenthaler: "Das ist sicherlich historisch zu sehen, die afrikanische Trainerausbildung steht noch weit hinter der europäischen zurück. Als Trainer einer afrikanischen Nationalmannschaft steht man aber auch vor besonderen Herausforderungen. Man muss in der Regel elf sehr unterschiedlich ausgebildete und von ihren Klub-Erfahrungen geprägte Spieler unter einen Hut bringen. Der eine spielt in England, der nächste in Belgien, der dritte in Saudi-Arabien, der vierte in Südafrika. Da eine gemeinsame Linie zu finden, ist nicht leicht. Das wird dann am ehesten ausländischen Coaches zugetraut. "

Erkennen Sie am Spiel der Mannschaften, ob sie einen afrikanischen oder europäischen Trainer haben?

Siegenthaler: "Nein, aber ich stelle schon fest, dass der frankophone Einfluss auf den afrikanischen Spitzenfußball zuletzt stark zugenommen hat. Hier beim Cup sind fast ausschließlich Nationen mit französischer Vergangenheit qualifiziert. Die haben dann meist französischsprachige Trainer. Und das hat natürlich schon Einfluss auf das Spiel. "

Auffällig war bisher der harte körperliche Einsatz, mit dem viele Spieler hier zu Werke gehen. Ist dies ein wichtiger Faktor, den Sie notiert haben?

Senegals Mittelfeldspieler Mohamed Diame (r.) im Zweikampf mit dem Algerier Yacine Brahimi.

Siegenthaler: "Ich möchte die Intensität der Spiele hier nicht öffentlich beurteilen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn mancher sich wünscht, dass die Schiedsrichter in manchen Spielen härter durchgreifen würden. Es gab hier Spiele, da wurde jeder zweite Angriff durch ein Foul unterbrochen."

Welche Mannschaft hat Ihnen bisher am besten gefallen?

Siegenthaler: " Senegal und Kamerun haben jeweils phasenweise physisch sehr stark und durchschlagskräftig nach vorn gespielt. Explosiv und mit enormem Tempo. Senegal ist überhaupt gut besetzt. Da spürt man schon, dass die Spieler in europäischen Spitzenvereinen aktiv sind. Das war durchaus beeindruckend. Und sie haben einen afrikanischen Trainer. Das zu dem Vorurteil, dass afrikanische Trainer nicht gut genug sind.“

Das Gespräch führte Olaf Jansen.

Stand: 25.01.2017, 08:30