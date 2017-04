Sunil Gulati - Der starke Mann des US-Fußballs

Sunil Gulati spricht so wie er denkt. Schnell und präzise. Eher ungewöhnlich im Fußball-Business. Er verpackt viel Inhalt in wenig Sätze. Ständig hat man das Gefühl, er will schnell fertig werden. Interviews mag er nicht besonders und gibt sie deshalb äußerst selten. Er ist der Kopf hinter der gemeinsamen Bewerbung Kanadas, Mexikos und der USA für die FIFA-Fußball-WM 2026, die erste WM mit 48 Mannschaften statt wie bisher 32. Seit der überraschenden Verkündung vor drei Wochen hat sich Gulati öffentlich kaum geäußert.

sportschau.de: Herr Gulati, die Fußballverbände von Mexiko, Kanada und den USA wollen zusammen die FIFA-Fußball-WM 2026 austragen. Was ist das Besondere an der Bewerbung aus Ihrer Sicht?

Gulati: Zum einen wäre es das erste Mal, dass drei Länder eine WM austragen. Zwei Austragungsländer gab es schon mal mit Korea und Japan, drei noch nie. Zum anderen würde unsere WM wohl den Zuschauerrekord bei einer WM brechen. Der aktuelle Rekord wird immer noch von unserer WM in den USA 1994 gehalten, den werden wir wohl brechen. Zudem wäre es sicher eine spektakuläre WM.

sportschau.de: Das Spektakuläre aus Sicht vieler Menschen weltweit ist, dass Sie die WM zusammen mit Mexiko ausrichten wollen, obwohl Ihr Präsident gerade eine Mauer an der Grenze zu Mexiko plant

Gulati: Wenn wir uns anschauen, was gerade in der Welt los ist, dann kann ein solches Sportgroßereignis Menschen zusammenbringen, gerade bei den Spannungen derzeit zwischen den USA und Mexiko. Da wäre das doch ein unglaublich großes Symbol, ein Zeichen. Ich will nicht zu viel hineininterpretieren. Aber ich glaube, unsere Bewerbung kann dazu beitragen.

sportschau.de: Es fällt schwer zu verstehen, wie eine gemeinsame Bewerbung mit Mexiko möglich ist, wenn US-Präsident Trump gleichzeitig eine Mauer bauen lässt.

Gulati: Wir haben Präsident Trumps volle Unterstützung für unsere Dreier-Bewerbung. Er ist sehr froh, dass Mexiko auch an Bord ist.

sportschau.de: Das könnte schwer werden: in Mexiko gibt es große Bitterkeit darüber, dass von den 80 Spielen der WM gerade mal zehn in Mexiko stattfinden sollen. Sie, die USA, werden 60 Spiele ausrichten und alle entscheidenden ab dem Viertelfinale. Wieso?

Gulati: Erstens geht es uns darum, den Sport in unserer Region generell zu entwickeln – da spielt die Verteilung der Spiele doch eine untergeordnete Rolle. Und zweitens war das nur pragmatisch: Wir hätten es auch alleine machen können. Mexiko und Kanada müssten für die alleinige Ausrichtung neue Stadien bauen. Beide sind fähig, große Turniere auszurichten. Aber die Infrastruktur-Anforderungen für eine 80-Spiele-WM mit 48 Mannschaften sind nochmal was ganz Anderes.

sportschau.de: Sie gelten als gewiefter Taktiker, Sie wissen, dass es bei den 211 Mitgliedsverbänden der FIFA, die den WM-Ausrichter bestimmen, viele gibt, die die USA nicht unbedingt unterstützen wollen. Vor allem, wenn ein isolationistisch wirkender Präsident im Weißen Haus sitzt. Haben Sie auch deshalb Kanada und Mexiko mit an Bord genommen?

Gulati: Die Gespräche mit Kanada und Mexiko haben ja schon vor langem begonnen. Aber Sie haben Recht, Politik spielt bei so einer Bewerbung immer eine Rolle. Natürlich sind Kanada und Mexiko positiv für unser Image. Lateinamerika ist dann dabei und Kanada ist angesehen in der Welt. Klar ist das hilfreich.

sportschau.de: Viele Menschen, gerade in Mexiko und in den arabischen Ländern, die das Dekret des Einreiseverbots von Präsident Trump betrifft, werden sich Sorgen machen, dass sie vielleicht gar nicht einreisen dürfen zu einer WM 2026.

Gulati: Erst einmal: Kein Land hat offene Grenzen. Deutschland hatte das bei der WM 2006 auch nicht. Aber: Wir werden jede Garantie erfüllen, die von der FIFA gefordert wird. Und das beinhaltet die Bewegungsfreiheit von Spielern, Offiziellen, Medienvertretern und auch von Fans, die in unser Land reisen wollen.

sportschau.de: Wie wollen Sie das denn jetzt schon garantieren? In den letzten Wochen haben immer wieder Sportler befürchtet, nicht in die USA einreisen zu dürfen.

Gulati: Sie sagen es ja selbst, ‚in den letzten Wochen’. Wir haben neun Jahre, um das alles zu regeln.

sportschau.de: Wie wollen Sie sicherstellen, dass das gleiche nicht auch wieder 2026 passiert?

Gulati: Weil es Garantien der Regierung geben wird.

Frage: Und Donald Trump hat Ihnen die schon zugesagt?

Gulati: Wir sind mit der Regierung noch nicht in die Details eingestiegen. Aber ich habe da keine Zweifel.

sportschau.de: Über ein Detail der Bewerbung haben sie aber schon gesprochen: es wird mehr WM-Städten als jemals zuvor geben. Wieviele sind das? 15 in den USA, drei bis vier in Kanada, drei bis vier in Mexiko?

Gulati: Nein, so viele nicht. 20 Stadien oder Städte sind zu viel. Jedes Stadion braucht mindestens drei bis vier Spiele, sonst rechnet sich das nicht. Außerdem hast du zu große Reisestrapazen für Fans und Teams. Aber es werden wahrscheinlich mehr als die zwölf Stadien werden, die wir bei bisherigen Weltmeisterschaften schon gesehen haben. Das liegt auch daran, dass keine Stadien gebaut werden müssen. Nicht bei uns in den USA, nicht in Mexiko. Kanada wird vielleicht ein neues im Osten des Landes bauen. Wir haben also die große Möglichkeit, die WM in mehr Spielorte zu bringen, ohne viel auszugeben. Das ist für uns wichtig, um den Sport in Nordamerika bekannter zu machen.

sportschau.de: Sie sprechen so, als wenn Sie die WM schon fast sicher haben. Bisher ist kein Gegenkandidat in Sicht. Länder aus Europa und Asien dürfen sich nicht bewerben, weil sie die nächsten beiden Weltmeisterschaften mit Russland 2018 und Katar 2022 ausrichten. Südamerika möchte die WM 2030 mit Argentinien und Uruguay. Bleibt nur Afrika, und da scheint kaum ein Land eine so große WM ausrichten zu können, auch wenn es Gerüchte gibt, dass Marokko und die Elfenbeinküste gemeinsam darüber nachdenken.

Gulati: Auch wir sind ziemlich sicher, dass Südamerika keinen Kandidaten für 2026 aufstellen wird. Afrika ist möglich, das werden wir in den nächsten Wochen wissen.

sportschau.de: ‚Die nächsten Wochen’ sind ein gutes Stichwort: Sie haben die FIFA in einem vertraulichen Brief gebeten, die Entscheidung über die WM 2026 schon nächstes Jahr statt wie vorgesehen erst 2020 zu fällen. Bis dahin soll Ihre Bewerbung als einzige zugelassen werden. Warum?

Gulati: Wir wollen einfach mehr Zeit, um der FIFA zu zeigen, dass wir eine gute Bewerbung haben, welche Möglichkeiten eine WM bei uns bringt. Und wenn die FIFA nicht überzeugt ist, dann ist das Rennen wieder offen.

sportschau.de: Sie wollen das, was man in den USA einen "clean sweep" nennt, alles auf einmal, ohne großen, offenen Bewerbungsprozess?

Gulati: So würde ich das nicht sagen. Wenn wir zeigen können, dass wir ein großartiger Austragungsort sind, mit großartigen ökonomischen Auswirkungen für die FIFA und die Mitgliedsverbände, warum dann nicht eine WM bei uns?

Das Gespräch führte Florian Bauer.

Zur Person: Der Präsident von US Soccer, dem Fußballverband der USA, gilt als einer der einflussreichsten Fußballfunktionäre weltweit und sitzt im FIFA-Council und gilt als derjenige, der Gianni Infantino zum FIFA-Präsidentenamt verholfen hat. Hauptberuflich lehrt er Wirtschaft an der Columbia University in New York City.

