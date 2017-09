Herr Michalski, welches Gefühl beschleicht sie, wenn Sie hören, dass sich Aserbaidschan als Austragungsort für das Champions- und das Europa-League-Finale 2019 bewirbt?

Wenzel Michalski: Mich beschleicht das Gefühl, als wenn sich jemand mit dem Sport reinwaschen will von den Vorwürfen, dass es ein rückständiges, korruptes Unterdrückerland sei. Man möchte sich weltoffen geben und nach Innen die Macht konsolidieren, indem man den Bürgern vorgaukelt, dass die ganze Welt zu Besuch kommt.

Wie stellt sich die Menschenrechtslage in Aserbaidschan derzeit dar?

Michalski: Die ist unterirdisch. Dissidenten sind im Gefängnis, Journalisten die kritisch berichten sind im Gefängnis. Die Menschen in den Gefängnissen werden nicht gut behandelt. Das ist ein Nachtwächter-Staat. Man kann dort ganz gut leben, wenn man alles macht, was das Regime vorgibt. Ansonsten läuft man Gefahr, für viele Jahre im Gefängnis zu landen.

Es handelt sich beim Staats-Präsidenten, Ilham Aliyev, um einen autoritären Machthaber. Wie würden sie diesen Mann beschreiben?

Michalski: Ihm wird vorgeworfen, dass er sehr korrupt ist, dass er und seine Familie in die eigene Tasche wirtschaften. Ihm wird auch vorgeworfen, dass er andere korrumpiert, unter anderem auch Bundestags-Abgeordnete und Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Die bauen eine große Lobby auf, um den Schein zu erwecken, es handelte sich um ein großes, modernes Ölland, in dem man wunderbare Sportereignisse feiern kann.

Inwieweit sind die Menschen dort Repressalien seitens der Regierung ausgesetzt?

Michalski: Sie sind dann sehr starken Repressalien ausgesetzt, wenn sie den Mund aufmachen und ihre Meinung offen sagen wollen. Dann droht Gefängnis.

Aserbaidschan tritt immer häufiger als Ausrichter großer Sportevents wie die Europa-Spiele oder die Formel 1 aus. Auch bei der EM 2020 ist Baku Spielort. Weshalb ist das Interesse des Landes an diesen Veranstaltungen so groß?

Michalski: Die benutzen den Sport als eine Art Propaganda-Mittel. Sie erhoffen sich dadurch Devisen und neue Geschäfte. Es gibt ihnen die Möglichkeit und die Entschuldigung, teure Hotels und Prachtbauten hinzustellen, damit es auf den Postkarten so aussieht, als sei es ein ganz tolles Land.

Auch in Russland gibt es Menschenrechtsverletzungen, dennoch wird dort die WM 2018 ausgetragen. Auch die Türkei bewirbt sich um ein Pokal-Endspiel. Können sie nachvollziehen, weshalb die internationalen Sportverbände viele Events in diese Länder vergeben?

Ilham Aliyev

Michalski: Ich habe dafür nur ein sehr geringes Verständnis. Die Verbände haben das ja in den vergangenen Jahren exzessiv gemacht und man hatte das Gefühl, dass die Sportveranstaltungen nur noch in diesen Unterdrücker-Staaten stattfinden. Ich glaube, dass sich das ändern wird. Denn eine Schlussfolgerung daraus ist, dass in Demokratien der Appetit auf solche Veranstaltungen wie etwa in Hamburg und Bayern deutlich geringer ist. Es gibt einen Imageschaden, wenn Uefa, Fifa oder IOC so weitermachen und sich von korrupten Regimen einlullen lassen. Die Leute bekommen das natürlich mit und verlieren zusehends die Lust, zuzuschauen.

Was wäre Ihre Schlussfolgerung, sollte die Uefa Aserbaidschan einen Finalspielort zuteilen?

Michalski: Irgendwann ist Schluss. Wir haben mit vielen Verbänden gesprochen. Die Konsequenz ist, dass ab 2022 nach der WM in Katar, die Vergabe der Spielstätten ganz streng nach Menschenrechtsgesichtspunkten vonstattengehen soll. Jetzt müssen wir mal sehen, wie ernst der Fifa dies ist und wie sie danach handelt.

Glauben sie daran?

Michalski: Es gibt erste Schritte, die sind sehr tollpatschig. Aber es sind erste Schritte. Wenn es auf dem Papier steht, gibt es immerhin eine Verpflichtung.

Es gibt ja oft auch das Argument, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu Gast sind, womöglich eine Veränderung der politischen Lage bedingen können.

Michalski: Nein, das haben wir noch nie gesehen. Wer mir beweisen kann, dass es in einem solchen Land ein Mega-Sportevent gab und danach ist die Demokratie eingekehrt, dem würde ich einen Human-Rights-Watch-Orden verleihen. Ganz im Gegenteil: Diese großen Sportevents werden dafür genutzt, die Opposition weiter zu unterdrücken und im Vorfeld auch Dissidenten festzunehmen. Es gibt auch Vertreibungen von Menschen dort, wo große Stadien gebaut werden sollen. Bisher hat es für die Menschen immer nur etwas Schlechtes bedeutet, wenn in solchen Ländern große Sportevents stattfinden.

Das Interview führte Jörg Strohschein

Stand: 19.09.2017, 12:19