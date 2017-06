Alexis Sanchez, FC Arsenal

Der Chilene Alexis Sanchez ist einer der Top-Torschützen in der englischen Premier League - und dementsprechend begehrt. Juventus Turin soll Interesse haben, und wohl auch der FC Bayern München. Ein Transfer in die Bundesliga, so hieß es zuletzt, könnte allerdings an den Gehaltsvorstellungen des Stürmers vom FC Arsenal scheitern. Auch in England stehen die Interessenten Schlange. Die Londoner wollen Sanchez aber wohl nicht zur Konkurrenz ziehen lassen.