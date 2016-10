Ab 2026 sollen nach Infantinos Vorschlag 48 Mannschaften die Endrunde bestreiten. Bei einer Umsetzung würde sich das Teilnehmerfeld im Vergleich zu der Zeit zwischen 1986 und 1994 verdoppeln, seit 1998 spielen 32 Mannschaften bei einer WM . Mit seiner Idee, die er bei einem Vortrag an der Universität von Bogotá/Kolumbien am Montag (04.10.2016) vorstellte, möchte Infantino offenbar einen Ausgleich zwischen den Interessen der großen und der kleinen Verbände schaffen.

Große Verbände wollen Entlastung, kleine wollen eine Chance

Denn in den großen Verbänden haben vor allem die Klubs große Vorbehalte gegen jede Erweiterung. Die großen Turniere sind für die Klubs vor allem ein Risiko. Die Spieler kommen müde nach Hause, haben zwischen den Spielzeiten kaum Urlaub, und das Verletzungsrisiko ist hoch. "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir die Spieler nicht weiter belasten können, sondern sie entlasten müssen" , sagte Karl-Heinz Rummenigge vor der Wahl Infantinos zum FIFA -Präsidenten am Jahresanfang. "Die FIFA muss ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Spieler gerecht werden." Der Vorschlag mit 48 Mannschaften steht diesem Gedanken natürlich völlig konträr entgegen.

Was auf der anderen Seite bei den kleinen Verbänden, deren Chance auf eine WM -Teilnahme klein ist, natürlich anders aussieht. Infantino sagt über seinen Vorschlag: "Mehr Länder und Regionen in der ganzen Welt wären dann glücklich." Auch Bundestrainer Joachim Löw sagte in einem Interview mit der Welt am Sonntag, dass er trotz seiner Ablehnung zu den Erweiterungsplänen "absolut Verständnis gerade für die kleineren Nationen habe, die über diesen Weg auch einmal die große Fußball-Bühne betreten können" .

Infantinos Vorschlag ist der Kompromiss zwischen beiden Lagern. 16 Mannschaften sollen für die Gruppenphase gesetzt sein, dieses Feld dürfte sich weitgehend aus den Verbänden zusammensetzen, die gegen die Erweiterung sind. Sie hätten bei einer Teilnahme am Endspiel weiterhin sieben Spiele zu absolvieren wie bisher. Die anderen 32 Mannschaften würden in 16 Playoff-Spiele gelost, die 16 Partien um die Teilnahme an der Gruppenphase wären. "Weitere Spiele mit absolutem Finalcharakter" , beschreibt Infantino diese neue Runde.

Zahl der Qualifikationsteilnehmer wächst seit Jahren

Es gibt auch ein gutes strukturelles Argument für die Erweiterung der Endrunde. 209 Verbände haben ihre Mannschaften in die Qualifikationsspiele zur WM 2018 in Russland geschickt. 1990 waren es 110 Mannschaften, die in der Qualifikation mitspielten, 1966 meldeten sich 71 Mannschaften an. Seit 1990 steigerte die FIFA die Zahl ihrer Mitgliedsverbände von 171 auf 211, 2016 kamen der Kosovo und Gibraltar hinzu.

Proportional zum stetigen Wachstum der FIFA könnte man die Erweiterung also sogar rechtfertigen, und durch die Playoff-Runde wären die Interessen der kleinen und der großen Verbände berücksichtigt - doch die sind nicht rein sportlicher Natur.

TV-Geld und Machterhalt

Eine WM mit dem vorgeschlagenen Modus würde 80 Spiele statt bisher 64 bedeuten. 16 weitere Spiele sind auch 16 weitere Sendetermine, die Vermarktung der Fernsehrechte für die WM -Endrunden ist die größte Einnahmequelle des Weltverbands, alleine bei der WM 2014 waren es laut eigenem Finanzbericht 2,4 Milliarden US -Dollar. Der von ihm vorgeschlagene Modus würde "auch die TV -Einnahmen erhöhen" , sagte Infantino.

Der zweite Zweck der Übung könnte aber auch die Einlösung von Versprechen sein. Denn eine Stimme aus Aruba oder St. Lucia ist bei der Wahl zum FIFA -Präsidenten nicht weniger wert als eine aus England oder Deutschland. Vor seiner Wahl im Februar 2016 versprach Infantino, die Zahlungen der fußballerischen Entwicklungshilfe an kleine Verbände von 2,05 auf 5,0 Millionen US -Dollar zu erhöhen. Eine Erhöhung von WM -Startplätzen war schon zu Sepp Blatters Zeiten ein beliebtes Mittel, um Stimmen zu sichern. Eine Entscheidung über den Modus soll 2017 fallen, 2019 muss sich Infantino der nächsten Wahl stellen.

Stand: 04.10.2016, 11:09