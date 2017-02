Ein Jahr FIFA-Präsident Infantino - Warten auf Reformen

Die Mehrheit hatte sich Infantino beim FIFA-Kongress am 26. Februar 2016 in Zürich auch mit Wahlversprechen gesichert. Er hat diejenigen eingelöst, die seinen Unterstützern galten: Das FIFA-Entwicklungsprogramm - das nun "Forward" statt "Goal" heißt - sichert jedem der 211 nationalen Verbände im Vierjahresrythmus nun 4,52 Millionen Euro statt bislang 1,44 Millionen Euro. Sein anderes Geschenk an die kleinen, aber stimmberechtigten Verbände setzte er ebenfalls durch, die Endrunde der Fußball-WM wird ab 2026 mit 48 statt bisher mit 32 Mannschaften ausgetragen.

Das wichtigste Wahlversprechen gab er jedoch der nicht stimmberechtigten Öffentlichkeit: Mehr Transparenz, Bescheidenheit und Ehrlichkeit in einem Weltverband, dessen Bild nach zahlreichen Skandalen um Korruption und Bestechung kaum schlechter sein könnte. "Die ganze Welt wird uns applaudieren" , sagte der 46-Jährige bei seinem Amtsantritt. Doch Infantino hat an dieser Stelle wenig erreicht.

1,88 Millionen Jahresgehalt sind für Infantino "beleidigend"

Die Reformen in der FIFA wurden Anfang 2016 als der große Neubeginn auf dem Zürichberg angekündigt. Eine Art Gewaltenteilung mit mächtigerem Generalserkretariat, FIFA-Council und einem repräsentativ arbeitenden Präsidenten sollte die Macht des skandalumwitterten Exekutivkomitees einschränken. Funktionäre sollten einen Integretitätscheck durchlaufen, einer zeitlich beschränkten Amtszeit von zwölf Jahren unterliegen, zudem sollte eine Frauenquote im Gremium gelten. Doch Transparenz und Bescheidenheit lassen auf sich warten.

Infantino unternahm 2016 angeblich Reisen in Privatflugzeugen, die von den nächsten WM-Gastgebern Russland und Katar finanziert worden sein sollen. Die Ethikkommission der FIFA ermittelte wegen des Verbots von Annahmen von Geschenken - und sprach Infantino frei, genauere Details der Ermittlungen blieben aber im Verborgenen. Der öffentlich-rechtliche Schweizer Fernsehsender SRF berichtete vergangene Woche in seiner Sendung Rundschau, dass sich Infantino später erneut auf dieselbe Weise auf den Weg nach Russland gemacht habe.

1,88 Millionen Euro erhält Infantino zudem als Jahresgehalt. Die FAZ berichtete im Mai, dass Infantino diesen Betrag im FIFA-Council eine "Beleidigung" genannt habe, da sein Vorgänger Blatter fast das Doppelte bekommen habe. Verächtlich habe Infantino gehöhnt, er müsse sich jetzt möglicherweise seine Wäscherechnung bei anderen Council-Mitgliedern "auf die Hotelzimmernummer" verrechnen. Von neuer Bescheidenheit in der Zeit nach dem Abgang von Joseph Blatter ist also wenig zu sehen. Immerhin ist hier eine Veränderung in Sicht: Mittlerweile plant die FIFA laut SRF eine Gehaltserhöhung für Infantino.

Scalas Rücktritt ein deutlicher Rückschlag

Der ehemalige FIFA-Chefaufseher Domenico Scala

Der öffentlich deutlichste Rückschlag in Sachen Integrität der FIFA nach Infantions Wahl bedeutete der Rücktritt von Domenico Scala, der der Chefaufseher im Verband war. Im Mai beklagte er direkt nach dem FIFA-Kongress in Mexiko, dass die Reformen dort ausgehöhlt wurden. Auf Vorschlag von Infantino beschloss die Vollversammlung, dass das FIFA-Council ein Jahr lang Mitglieder der eigenen Kontrollinstanzen benennen oder entlassen kann.

"Die Gremien werden damit faktisch ihrer Unabhängigkeit beraubt und drohen zu Erfüllungsgehilfen derjenigen zu werden, die sie eigentlich überwachen sollten. Mit diesem Entscheid wird es dem Council künftig möglich sein, Untersuchungen gegen einzelne Mitglieder jederzeit zu verhindern, indem die zuständigen Komiteemitglieder abgesetzt oder mit der Drohung der Absetzung gefügsam gehalten werden", schrieb Scala in seiner Rücktrittserklärung. "Ob die verabschiedeten Reformpunkte nun tatsächlich mit Fleisch und Blut gefüllt werden, bleibt derzeit offen."

Im Council sitzen noch viele Mitglieder des skandalumwitterten Exekutivkomitees. Die FIFA nannte Scalas drastische Worte eine "Fehlinterpretation", die Behauptungen seien falsch.

Vater der Reform sagt: "Die Reform ist tot"

Nicht nur Scala sieht die Reformen als nicht umgesetzt an. Sogar als "tot" bezeichnet die Reformen Mark Pieth. Er ist ein Schweizer Rechtswissenschaftler, der die von Infantino präsentierten Reformen als Vorsitzender der unabhängigen Kommission für Governance entwickelte. "Infantino hat alle Fäden in der Hand und macht Mikromanagement, wie es Sepp Blatter gemacht hat", sagte Pieth dem SRF.

In der Neuen Zürcher Zeitung ging er noch weiter, beklage "autokratische Mechanismen" und sagte: "Das Entscheidende ist doch, dass sich nichts verändert hat. Wir sind genau dort, wo wir einst bei Blatter waren. Infantino blatterisiert sich."

Infantinos Geltung außerhalb Zürichs sinkt

Die FIFA-Zentrale in Zürich

Infantino hat die FIFA im Griff. 81 von mehr als 400 Mitarbeitern haben die FIFA nach der Wahl verlassen, bestätigte die Generalsekretärn Fatma Samoura. Im SRF berichtet ein Mitarbeiter von einem "Klima der Angst", einigen Mitarbeitern sei gekündigt worden, weil sie Verstöße bei der Ethikkommission gemeldet hätten.

Doch außerhalb der Zentrale ist Infantinos Geltung gesunken, wie die Schweizer Zeitung Tages-Anzeiger berichtet. Sie spricht von einer "Isolation", in der sich Infantino befinde und von Streitigkeiten mit hohen Funktionären wie UEFA-Präsident Aleksander Ceferin oder Russlands im Sport umtriebigen Vizeministerpräsidenten Witali Mutko. Die von ihm unterstützten Kandidaten seien zudem bei Wahlen in verschiedenen Verbänden und Konföderationen durchgefallen.

Zudem soll Infantino bislang erfolglos nach zwei noch fehlenden Großsponsoren für die WM 2018 suchen. Das führe zu schlechten finanziellen Zahlen - die er am 11. Mai beim FIFA-Kongress in Manama/Bahrain denen erklären muss, die ihn gewählt haben.

nch | Stand: 22.02.2017, 08:30