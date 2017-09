Doch es sind die einzigen Trophäen, die in Kanes persönlicher Vitrine stehen. Mit den "Spurs" wurde er in der letzten Saison Vizemeister, näher kam er einem Titel bisher noch nicht. Dass ein 24 Jahre alter Stürmer mit einer solchen Torquote noch keinen Titel gewonnen hat und trotzdem immer noch bis 2022 bei dem Verein unter Vertrag steht, für den er schon in der Jugend spielte, ist im "modernen" Fußball eine absolute Seltenheit.

"Ära" Kane-Pochettino

Kane, der seit 2004 ein "Spur" ist und zwischenzeitlich nur leihweise bei anderen englischen Klubs spielte, um Spielpraxis zu sammeln, fühlt sich in Tottenham extrem wohl. Dass Trainer Pochettino schon auf ihn setzte, als er sich noch keinen ganz großen Namen gemacht hatte und der Kern des Teams seit Jahren mit steigender Ligaplatzierung zusammenspielt, ist dieser Entwicklung sicher förderlich.

Gemeinsam zum Erfolg? Harry Kane und Mauricio Pochettino

Doch seit Beginn der Ära Kane-Pochettino fehlte es trotz der kontinuierlichen Verbesserung des Teams auf internationalem Parkett an echtem Erfolg. Die beste Platzierung war in der Saison 2015/16 das Achtelfinale der Europa League, das mit einem Aus gegen Borussia Dortmund endete. Den Gegner, auf den die "Spurs" jetzt eben zum Auftakt in der Königsklassen-Gruppenphase treffen.

Auch im vergangenen Jahr war in der Champions League eine deutsche Mannschaft Gegner des Londoner Klubs. Bayer Leverkusen siegte damals in England mit 1:0, in Leverkusen gab es ein torloses Remis. Keine Tore? Trotz Kane? Nein. Denn ausgerechnet in diesen beiden Partien fehlte der 21-fache englische Nationalspieler (fünf Tore in den letzten vier Spielen) mit einer Knöchelverletzung. Hätte man Bayer im Heimspiel besiegt, wäre man ins Achtelfinale eingezogen. So war es am Ende nur noch die Europa League, wo der Klub auch noch gegen KAA Gent ausschied.

Internationaler Erfolg nötig, um Kane zu halten?

Das soll in diesem Jahr besser werden, mit Kane. Vor allem, weil in der Liga angesichts der wiedererstarkten Konkurrenz ein echter Anspruch auf den Titel wohl nicht realistisch ist. Aber auch wenn es in dieser Saison keinen Titel für die Spurs geben sollte, wäre ein besseres Abschneiden in der Champions League wichtig für den Klub.

Schließlich wird selbst ein loyaler Musterprofi wie Harry Kane, der keinen Alkohol trinkt, gern Golf spielt und Zeit mit seinen Hunden, seiner Tochter und Verlobten verbringt, irgendwann die Ambition haben, auf Europas Top-Bühne zumindest bis in die K.o.-Phase vorzustoßen.