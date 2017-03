USA

"King Bomber Karl" – Ex-Fußballer Karl-Heinz Granitza über seine Zeit in den USA

Von Christian Steigels

In Deutschland kennt man ihn kaum noch - in den USA ist er unvergessen. Stürmer Karl-Heinz Granitza spielte in den frühen 80ern in Chicago. Im Interview erinnert sich der Schweinsteiger-Ahne an leere Flughäfen und Nächte mit George Best.