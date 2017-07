Für den diesjährigen Gastgeber war es der insgesamt sechste Triumph bei der Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik.

Morris erzielt das Siegtor

Im Endspiel in Santa Clara setzte sich die Mannschaft von Trainer Bruce Arena mit 2:1 (1:0) durch, Jordan Morris erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer. Jozy Altidore hatte die USA in der 45. Minute in Führung gebracht, Jamaikas Je-Vaughn Watson (50.) hielt sein Team jedoch im Spiel.