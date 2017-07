Mit 1:0 (0:0) besiegte die Mannschaft von der Karibikinsel am Sonntag (Ortszeit) im zweiten Halbfinale den Titelverteidiger und steht somit nun im Finale am Mittwoch gegen Gastgeber USA.

Lawrence sorgt für Entscheidung

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Kemar Lawrence in der 88. Spielminute per Freistoß den entscheidenden Treffer. Der Finalgegner USA hatte sich am Samstag im ersten Halbfinalspiel mit 2:0 gegen Costa Rica durchgesetzt.

Für Jamaika ist es der zweite Gold-Cup-Finaleinzug in Folge. Das Endspiel vor zwei Jahren verlor das Team mit 1:3 gegen Mexiko - diesmal folgte im Halbfinale eben die Revanche.

Mexiko ohne viele Stars

"Wenn man nicht gewinnt, muss man selbstkritisch genug sein. Wir befinden uns in einem Prozess und müssen uns alle verbessern ", sagte Mexikos Teammanager Luis Pomilio Paez, dem aber aufgrund des Confed Cups vor nur wenigen Wochen viele wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen.

dpa/sid/red | Stand: 24.07.2017, 08:41