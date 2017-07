Gold Cup - USA, Costa Rica, Mexiko und Jamaika im Halbfinale

Titelverteidiger Mexiko gewann sein Viertelfinale am Donnerstag (20.07.2017/Ortszeit) gegen Honduras mit 1:0 (1:0). Mittelfeldspieler Rodolfo Pizarro erzielte den letztendlich entscheidenden Treffer bereits in der vierten Spielminute. Im zweiten Durchgang fielen beim Spiel in Phoenix keine weiteren Tore.

Gegner Mexikos in der Vorschlussrunde ist am Sonntag in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien Jamaika. Die Auswahl von der Karibikinsel besiegte ebenfalls am Donnerstag Kanada mit 2:1 (1:0). Shaun Francis sorgte nach nur sechs Minuten für die Führung Jamaikas, Romario Williams erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0 (50. Minute). Nur elf Minuten später konnte Kanadas David Junior Hoilett den Rückstand verkürzen, der Ausgleich gelang dem Team aber nicht mehr.

USA ungefährdet gegen El Salvador

Einen Tag zuvor hatten die USA ihr Viertelfinalspiel gegen El Salvador auf heimischem Boden mit 2:0 (2:0) gewonnen. Omar González (41.) und Eric Lichaj (45.) sorgten mit ihren Treffern kurz vor der Pause für die Entscheidung beim Spiel in Philadelphia.

US-Coach Bruce Arena verzichtet beim Turnier auf sämtliche Bundesliga-Legionäre. Der Trainer nominierte vor allem junge Talente aus der heimischen Profiliga MLS .

Eigentor bringt Costa Rica eine Runde weiter

Im Halbfinale treffen die US-Boys am Samstag in Dallas auf Costa Rica. Die Mittelamerikaner setzten sich im ersten Viertelfinale mit 1:0 (0:0) gegen Panama durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Aníbal Godoy (77.), der mit seinem Eigentor Costa Rica zum Sieg verhalf. Der 27-jährige Mittelfeldspieler lenkte nach einem Freistoß den Ball per Kopf unhaltbar für Panamas Schlussmann José Calderón ins eigene Tor.

