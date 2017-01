Schweizer Gericht weist Klage gegen FIFA und WM 2022 ab

Unter anderem hatten die niederländische Gewerkschaft FNV, die bangladeschische Gewerkschaftsunion BFTUC sowie ein Arbeitnehmer aus Bangladesch den Fussballverband wegen schlechter Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern kritisiert, die in Katar die Stadien für die WM 2022 bauen.

Das Handelsgericht kam nach ausführlicher Prüfung zum Schluss, dass sich die Klage aus formellen Gründen als unzulässig erweise, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Das Gericht beschäftigte sich deshalb gar nicht inhaltlich mit der Frage, ob Arbeiter aus Bangladesch in Katar "Sklavenarbeit" verrichten müssten, wie es in der Klage hieß. Die Gewerkschaften können gegen den Bescheid Berufung einlegen.

FIFA verspricht weiteren Druck auf Katar

Der Fussballverband selbst begrüsste die Entscheidung des Gerichts, wie die FIFA am Freitag mitteilte. " Die FIFA nimmt die Problematik der Arbeitsbedingungen und der Menschenrechte im Zusammenhang mit der WM 2022 in Katar sehr ernst ", teilte der Weltverband mit: " Die FIFA verfolgt die Lage sehr genau und wird die katarischen Behörden weiterhin dazu anhalten, den Arbeitern sichere und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu garantieren. "

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Kritik an den Arbeitsbedingungen in Katar gekommen. Auch die internationale Menschenrechtsorganisation Amnestiy International nennt die Umstände für die vielen Wanderarbeiter trotz angeblicher Nachbesserungen menschenunwürdig.

sid/dpa/red | Stand: 06.01.2017, 13:51