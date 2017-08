Der brasilianische Superstar Neymar stieg durch seinen Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St. Germain für 222 Millionen nicht nur zum Rekordtransfer auf, sondern wohl auch zum Topverdiener im europäischen Fußball. So soll Neymar dem Vernehmen nach ein Netto-Gehalt von 30 Millionen Euro zu Paris gelockt haben. Auch in anderen europäischen Spitzenvereinen winken zweistellige Millionengehälter - sie sind schon lange keine Ausnahme mehr.

Rummenigge wagt Vorstoß

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef beim deutschen Rekordmeister Bayern München, nahm diese Entwicklung zum Anlass, um einen neuen Vorstoß für Gehaltsobergrenzen im Fußball zu wagen. „Ich hatte schon Kontakt zum neuen UEFA -Präsidenten Aleksander Ceferin und habe den Eindruck, dass er einen neuen Versuch bei der EU -Kommission starten will“ , sagte Rummenigge im FAZ-Interview, um zu dem Schluss zu kommen: „Es ist ein richtiger Ansatz, dass der Fußball aus Brüssel einen speziellen Status auch zur Einführung von Gehaltsobergrenzen erhalten sollte.“ Auch BVB- und Liga-Präsident Reinhard Rauball befürwortet eine Deckelung der Gehälter. "Ich halte das für sehr sinnvoll" , sagte er der "Bild Zeitung".

Die Hürden des EU-Kartellrechtes

Rummenigge und Rauball hoffen also auf die Unterstützung der Politik, um die exorbitant steigenden Gehälter für Spitzenfußballer reglementieren zu können. Die Bestimmungen des EU -Kartellrechts könnten eine Umsetzung aber erschweren. Das EU -Kartellrecht regelt den freien Wettbewerb zwischen Unternehmen – und damit auch den wirtschaftlichen Wettkampf unter Profi-Fußballvereinen. Viele Juristen sehen eine Gehaltsobergrenze als rechtswidrig an, weil eine Schranke nach ihrer Auffassung gegen kartellrechtliche Bestimmungen verstößt.

Doch selbst wenn der Fußball innerhalb des EU -Wettbewerbsrechtes einen Sonderstatus zugesprochen bekäme, würde diese Lösung laut Anwalt Dr. Joachim Rain, Rechtsexperte im internationalen Fußballgeschäft, zu neuen Komplikationen führen: „Das Problem ist, dass mit Russland und auch bald England zwei Länder nicht zur EU gehören, in denen hohe Gehälter gezahlt werden“, sagt Rain. Die anderen europäischen Ligen hätten also einen gehörigen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Nicht- EU -Ländern.

UEFA-Beschränkungen könnten umgangen werden

„Theoretisch könnte die UEFA auch eine Beschränkung der Gehälter durch ihre Lizensierungsrichtlinien festlegen“ , sagt Rain. Diese Maßnahmen würden aber nur jene Vereine treffen, die sich auch für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert haben. Die UEFA könnte als Dachverband laut Rain aber auch Vorgaben zur Gehaltsbeschränkung für ihre Mitgliedsverbände festlegen. „Es gäbe aber Möglichkeiten, um die Gehaltsobergrenzen zu umgehen“, betont der Experte, um dann zu erklären: „Um der Gehaltsvorstellung eines Spielers nachzukommen, könnten Eigentümer oder Sponsoren des Vereines den Akteur neben dem Arbeitsvertrag mit einem Sponsorenvertrag ausstatten.“

Gehaltsobergrenzen könnten also ähnlich umschifft werden, wie hohe Ablösesummen, die Vereine wie Paris St. Germain oder Manchester City trotz der Bestimmungen des Financial Fairplay bezahlen können. Neymar überwies die Ablösesumme von 222 Millionen dem Vernehmen nach selbst an den FC Barcelona, soll aber für seine Rolle als WM -Botschafter in Katar ein Honorar von 300 Millionen Euro von den PSG-Gönnern einstreichen. Ob diese Methode gegen die Richtlinien des Financial Fairplay verstößt, muss die UEFA -Finanzkontrollkammer für Klubs (FKKK) prüfen. Sollte PSG aber ohne Strafe davonkommen, wäre dies ein hinreichender Beweis, dass das derzeitige Reglementierungsverfahren der UEFA kein wirksames Gegenmittel für die Begrenzung von Ablösesummen und Gehältern sein kann.

Tarifverträge als Lösung?

Ein anderer Ansatz für eine Gehaltsgrenze wäre der Abschluss eines Tarifvertrages: Dieser würde zwischen der Arbeitnehmerseite, also Spielergewerkschaften für Profifußballer, und der Arbeitgeberseite ausgehandelt werden. Dabei könnte die European Club Association, dessen Vorsitz Karl-Heinz Rummenigge noch bis zum Ende des Monats inne hat, als Arbeitgebervertreter auftreten. „In der ECA sind aber bei weitem nicht alle Fußballvereine vertreten“ , schildert Rain.

Außerdem müsste auf der Arbeiternehmerseite eine tariffähige Organisation installiert werden, die eine europaweite Gehaltsobergrenze aushandelt. Die Hürden wären also enorm, zumal es äußerst fraglich ist, ob eine Oberbegrenzung von der Arbeitnehmerseite überhaupt gewollt ist.

Möglichkeiten, eine Gehaltsobergrenze einzuführen, sind also vorhanden, es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein funktionierendes Modell etabliert werden kann. Der Ruf nach einer Reglementierung hallt also vorerst ins Leere.

Stand: 17.08.2017, 10:00