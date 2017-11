Die FIFA und das verschwiegene Problem Russland

Das wird eine tolle Show, da dürfen die Fußballfans sicher sein. Am Freitag (01.12.17) werden im Moskauer Kreml die Lose gezogen, danach weiß jede Mannschaft, in welcher Gruppe sie gegen wen spielen muss bei der Fußballweltmeisterschaft 2018. Nur Russland kennt schon seinen Platz. Der Gastgeber wird der Kopf in Gruppe A sein, also Mannschaft "A1" .

Es könnte noch etwas Gewaltiges dazwischen kommen bis zum Eröffnungsspiel am 14. Juni 2018 zwischen "A1" und "A2" . Das Internationale Olympische Komitee hat in den vergangenen Wochen 19 russische Sportler wegen manipulierter Dopingproben lebenslang von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Belastete Proben waren gegen saubere ausgetauscht worden. So ergaunerten sich die Russen bei den Winterspielen in Sotschi 2014 viele Medaillen.

"Muss ein zweites Vertuschungssystem gegeben haben"

"Es muss auch ein zweites Vertuschungssystem im Fußball gegeben haben." Dieser Satz stammt von Richard McLaren, dem Sonderermittler der Welt-Antidoping-Agentur (WADA). Er sagte ihn im Juni zur ARD , als in Russland gerade die Generalprobe für die WM lief, der Confederations Cup. McLaren sprach von 155 Dopingproben russischer Fußballer, die noch nicht analysiert worden seien. Sie könnten manipuliert worden sein, um positive Tests zu verhindern, sie könnten auch verbotene Substanzen enthalten.

In dem nach Sonderermittler McLaren benannten Bericht der WADA , der die Verwicklung staatlicher Stellen in Dopingpraktiken nachweist, werden 34 russische Fußballer als stark dopingverdächtig erwähnt - darunter der komplette WM-Kader von 2014.

Nordkorea als Präzedenzfall

Sollte sich der Verdacht erhärten, bliebe der FIFA vermutlich nur der Ausschluss Russlands. Dafür spräche vor allem auch der Fall Nordkoreas bei der Frauen- WM 2011. Fünf Spielerinnen wurden bei dem Turnier in Deutschland des Dopings überführt und gesperrt, Nordkorea von der nächsten WM in Kanada ausgeschlossen.

Gute Freunde: Gianni Infantino (l.), Wladimir Putin

Einen Automatismus, dass nachgewiesenes Doping bei russischen Fußballern zu einem Ausschluss führen sollte, darf niemand erwarten. Die Zeit bis zum Turnierbeginn ist kurz, und Russlands Präsident Wladimir Putin, der sich ausgesprochen gut mit FIFA -Boss Gianni Infantino versteht, dürfte mit einer Rückgabe der WM drohen, falls seine eigene Mannschaft nicht mitspielen darf.

Mutko poltert

Die FIFA macht seit Juni den Eindruck, als wolle sie die Sache weitestgehend aussitzen. Ob die verdächtigen Proben der WM-Teilnehmer 2014 inzwischen analysiert sind oder ein Zeitpunkt dafür vorgesehen ist, bleibt offen.

Wladimir Mutko, Präsident des russischen Fußballverbandes, polterte am Dienstag (28.11.17) mal wieder, dass sein Land "nichts zu befürchten" habe. Die Dopingvorwürfe seien eine "Dummheit". FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass, dass es keine Beweise für Doping im russischen Fußball gebe. Ob danach gesucht wurde? Offen.

Strafen gegen U20-Nationalspielerinnen

Auf Anfrage des Sport-Informationsdienstes (SID) teilte die FIFA Mitte November mit, dass sie im engen Kontakt zur WADA stehe, auch mit McLaren geredet habe. Zwei U20-Nationalspielerinnen, die im McLaren-Bericht erwähnt worden seien, hätten eine Strafe bekommen. Welche, blieb offen. "Allen anderen" , so der SID über die Auskunft der FIFA, sei "bislang" kein Doping nachgewiesen werden können.

ARD-Experte: "Keine Auswirkungen auf WM"

"Es entsteht der Eindruck, dass die FIFA nur auf öffentlichen Druck reagiert. Sie hätte den Vorwürfen viel früher nachgehen und sich dazu äußern können" , sagt ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt, einer der Autoren des Beitrags im Juni über ein mögliches Vertuschungssystem im russischen Fußball. Seppelt glaubt, dass ein endgültiges Ergebnis, selbst wenn es Doping beim gesamten WM-Kader 2014 nachweist, "irgendwie Auswirkungen auf die Fußball-WM haben wird".

Prozess in New York

Die Vergabe der Weltmeisterschaft an Russland spielte bislang bei einem bedeutenden Prozess in New York gegen ehemalige Funktionäre der FIFA nur eine untergeordnete Rolle. Die Aussagen von Zeugen legen vor allem den schon lange bekannten Verdacht nahe, dass es bei der zeitgleichen Vergabe der WM 2022 zu Schmiergeldzahlungen gekommen ist. Die FIFA, das ist verständlich, äußert sich während des laufenden Prozesses nicht zu den Vorwürfen. Nach einem Urteilsspruch dürfte sich das ändern. Eventuelle Auswirkungen? Sehr fraglich.

Stand: 28.11.2017, 15:36