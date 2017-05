Beim 4:1-Erfolg am Samstag (06.05.2017) konnten sich die Katalanen einmal mehr auf die Treffsicherheit ihrer drei Offensivstars verlassen. Neymar (21.) erzielte im Camp Nou die Führung für Barca. Nach dem Ausgleich für Villarreal durch Cedric Bakambu (32.) brachte Lionel Messi den Meister kurz vor dem Pausenpfiff (45.) wieder auf Kurs. Luis Suarez sorgte (69.) mit seinem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Messi traf vom Elfmeterpunkt (82.) zum Endstand.

Barcelona verteidigte durch den Sieg die Tabellenführung und legte im Fernduell mit Real Madrid vor. Die Königlichen, die am späten Samstagabend noch in Granada antreten müssen, lagen vor dem drittletzten Spieltag in der Primera Division gleichauf, haben aber noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Atletico auf Königsklassen-Kurs

Atletico Madrid zeigte sich gut erholt von der bitteren 0:3-Schlappe im Halbfinal-Hinspiel der Champions-League beim Stadtrivalen Real. Der Tabellendritte gewann mit 1:0 gegen SD Eibar und baute damit den Vorsprung auf Verfolger FC Sevilla zwei Spieltage vor Saisonschluss auf fünf Punkte aus. Sevilla hatte sich am Freitag mit einem 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian begnügen müssen.

Jung-Nationalspieler Saul machte in der 69. Minute den 22. Saisonsieg für die Rojiblancos perfekt, die damit die erneute Qualifikation zur Champions League praktisch in der Tasche haben.

