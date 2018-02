Das Springfield Stadium in Jerseys Hauptstadt Saint Helier

Nur wenige Minuten hat Phil Austin. 55 Landesverbände will er beim UEFA-Kongress am Samstag (24.02.2018) in Bratislava davon zu überzeugen, die Kanalinsel Jersey in die Europäische Fußball-Union aufzunehmen. 28 der 55 Stimmen muss der Präsident der Jersey FA (JFA) dafür bekommen.