Dembélé zog sich beim 2:1 (0:1)-Sieg der Katalanen beim FC Getafe einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zu. Das gab der Klub am Sonntag (17.09.2017) bekannt. Dembélé werde dreieinhalb bis vier Monate ausfallen, teilte der Klub mit. Er werde in den nächsten Tagen in Finnland operiert.