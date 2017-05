Ligue Une

Monaco zum achten Mal französischer Meister

Der AS Monaco ist zum achten Mal französischer Fußball-Meister. Der Champions-League-Halbfinalist gewann das Nachholspiel gegen AS St. Etienne am Mittwoch (17.05.17) mit 2:0 (1:0) und ist nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.