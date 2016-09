Francesco Totti - der König von Rom

Kennen Sie den schon? "Die Bibliothek von Franceso Totti ist in Flammen aufgegangen, sie enthielt zwei Bücher." Totti verzweifelt: "Verdammt, das zweite hatte ich noch gar nicht ausgemalt!"

Oder den? "Carpe diem - ist das auch Ihr Lebensmotto, Herr Totti?" , fragt ein Journalist. Totti: "Tut mir leid, ich spreche kein Englisch."

Zwei Bücher mit Witzen über den vermeintlich nicht besonders hellen, aber dafür bauernschlauen Totti sind mittlerweile erschienen. Anfangs habe er sich darüber geärgert, sagt der Mittelfeldspieler. Mittlerweile hat er sich längst damit arrangiert: "Für Italien und besonders für uns Römer ist Witze über jemanden zu reißen eine Form, seine Zuneigung für diesen Menschen auszudrücken" , sagt er.

Seit fast drei Jahrzehnten beim AS Rom

Jetzt wird Totti 40 Jahre alt. Es ist ein besonderer Tag für den italienischen Fußball. Der "Corriere dello Sport" veröffentlicht eine 44 Seiten starke Sonderbeilage mit dem Titel "Auguri Capitano".

Fans von Francesco Totti

Zuneigung erfährt er in ganz Italien, aber ganz besonders in Rom. Rom und Totti, das ist eine Geschichte, wie es sie im modernen Fußball nicht mehr gibt. Für Fans des AS Rom gehört er zur Stadt wie das Kolosseum und das Forum Romanum.

Seit 1993 spielt er in der ersten Mannschaft des AS Rom, schon als Zwölfjähriger kickte er in der Jugend des Klubs. "Ich habe immer gehofft, bis zu meinem Karriereende nur ein Trikot zu tragen. Und zwar das der Roma. Ich bin als Römer und Roma-Fan geboren. Und so werde ich auch sterben" , pflegt der Weltmeister von 2006 zu sagen.

Eltern lehnten Angebote aus Mailand und von Lazio ab

Totti jubelt nach einem Tor

Die Tottis sind Römer seit sieben Generationen. Der Roma-Kapitän ist außerhalb der antiken Stadtmauern geboren, im Viertel Porta Latina, einer kleinbürgerlichen Gegend, in der die AS vergöttert wird. Zunächst spielte Totti auf der Straße und in Hinterhöfen, Vater Enzo, ein Arbeiter, und Mama Fiorella, Hausfrau, unterstützten den Sohn.

Die Liebe zur Roma geht auch in der Familie so weit, dass die Tottis der Legende nach eine Delegation des Rivalen Lazio vor die Tür setzten, als diese die Eltern des Stürmers aufsuchten, um den jungen Francesco anzuheuern. Angeblich sprachen auch Vertreter des AC Mailand bei den Tottis vor, doch Tottis Mutter lehnte auch hier ab: "Mein Sohn geht nur zur Roma."

306 Tore in 763 Pflichtspielen

Totti ist ein Spielertyp, den Fans besonders verehren. Ein Spielgestalter mit perfekter Technik, der schlenzt und mit der Hacke spielt, viel Laufen ist dagegen nicht seine Leidenschaft. Doch er weiß eben auch bis ins hohe Alter mit genialen Pässen und guter Spielübersicht zu verzücken.

Totti jubelt nach dem Gewinn der WM 2006

250 Tore hat er in der Serie A erzielt, nur der legendäre Juventus-Mittelfeldspieler Silvio Piola schaffte mehr Treffer. Insgesamt traf Totti stolze 306 Mal in 763 Pflichtspielen. Seine persönlichen Auszeichnungen reichen vom besten Spieler der Serie A, Torschützenkönig, Einberufung in das All-Star-Team der EM und WM bis zum Goldenen Schuh für den besten europäischen Torschützen im Jahr 2007. Mit der Roma wurde er einmal Meister und zweimal Pokalsieger.

Noch heute ist er wichtig für sein Team, auch wenn er häufig als Joker von der Bank kommt. Als Identifikationsfigur und Führungsspieler ist er unersetzlich, und auch als Torschütze tritt er noch in Erscheinung. Am Sonntag erzielte er den einzigen Treffer bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Turin. Vor zwei Wochen drehte er mit einer Vorlage und einem Tor beim 3:2 gegen Sampdoria Genua die Partie.

Auch Tätlichkeiten und antiziganistische Äußerungen im Repertoire

Francesco Totti (l.) bei Papst Franziskus

Unfehlbar war er nie, auch die ein oder andere Unebenheit hat seine Karriere geprägt. Bei der EM 2004 spuckte er seinem Gegenspieler Christian Poulsen aus kurzer Entfernung mitten ins Gesicht und wurde für drei Spiele gesperrt, im gleichen Jahr sprang er in der Champions League Leverkusens Carsten Ramelow brutal von hinten in den Rücken. Und erst vor wenigen Wochen sprach er sich für ein Ausländer-Limit in der Serie A aus und nannte Spieler, die ihren Verein häufig wechseln, "Zigeuner".

Auch das ist Francesco Totti - aber in Rom würden sie ihm abgesehen von einem Wechsel zu den Erzfeinden von Lazio wohl alles verzeihen. Sein Ex-Trainer Zdenek Zeman, zwischen 1997 und 1999 sowie von 2012 bis 2013 Trainer bei AS Rom, gibt die Sichtweise vieler Fans vermutlich perfekt wieder, als er 2007 nach den fünf besten besten italienischen Fußballspielern gefragt wurde. Seine Antwort: "Totti, Totti, Totti, Totti und Totti."

Stand: 27.09.2016, 08:30