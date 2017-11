Grêmio gegen CA Lanús - Finale der Copa Libertadores

Der Spielmodus:

Die Copa Libertadores ist vergleichbar mit der europäischen Champions League. Gespielt wird mit 47 Teams von Anfang Februar bis Ende November. Teilnehmen dürfen die besten Teams der südamerikanischen ersten Ligen, dabei entscheidet die Stärke der Liga darüber, wie viele Teams sich aus welchem Land qualifizieren.

Ähnlich wie hierzulande gibt es zunächst drei Qualifikationsrunden, wer sich dort durchsetzt, schafft es in eine der acht Vierergruppen. Allerdings schaffen in Südamerika je drei Teams pro Gruppe den Sprung ins Achtelfinale. Ab dort ist der Spielmodus bekannt: Viertelfinale, Halbfinale, Finale - und das immer mit Hin- und Rückspiel.

Die Historie:

Schaut man sich nur die Titelverteidiger an, dann dominieren die Vertreter Argentiniens. Rekordsieger ist CA Independiente de Avellaneda, den letzten von sieben Titeln gewann der argentinische Traditionsverein aber im Jahr 1975 - lang ist's her. Es folgen die Boca Juniors (sechs Titel), die Uruguayer von CA Peñarol (fünf) und Estudiantes de La Plata (vier).

Im letzten Jahr schnappte sich aber ein Team aus Kolumbien die begehrte Trophäe: Atlético Nacional gewann im Juli 2016 den direkten Final-Vergleich mit Independiente del Valle aus Ecuador - auf ein 1:1 im Hinspiel ließ Nacional im Rückspiel vor heimischem Publikum ein 1:0 folgen.

Interessant ist auch der Blick auf die Statistiken. Torschützenkönig in dem Wettbewerb, der bis 1960 Copa Campeones de América hieß, wurden so illustre Namen wie Pelé im Jahr 1965 (acht Tore) oder Neymar 2012 (ebenfalls acht Tore). Nie Torschützenkönig, dafür aber konstant torgefährlich, präsentierte sich in den letzten Jahren Santiago Silva (aktuell Colo Colo) mit insgesamt 18 Toren. An den dürfte sich zumindest mancher Fan von Energie Cottbus noch erinnern: Von 2003 bis 2004 spielte Silva für den damaligen Zweitligisten (32 Spiele, neun Tore).

Die Finalteilnehmer:

In diesem Jahr haben sich Grêmio Porto Alegre aus Brasilien und Club Atlético Lanús (Argentinien) für das Endspiel qualifiziert. Den klangvolleren Namen hat sicher Grêmio, das zahlreiche Titelgewinne in der Chronik stehen hat. Zweimal wurde man Meister in Brasilien, fünfmal schnappte man sich den Pokal. Dazu kommen unter anderem zwei Siege in der Copa Libertadores - wie sich ein Triumpf dort anfühlt, wissen die "Gremistas" also.

Das haben sie dem Gegner aus Lanús, einem Vorort der Hauptstadt Buenos Aires, voraus. Zweimal wurde CA Lanús Meister in Argentinien, zuletzt 2016. Außerdem gewann der Klub 2013 die Copa Sudamericana, vergleichbar mit der Europa League. In diesem Jahr hat es der kleine Verein erstmals ins Finale der großen Copa Libertadores geschafft.

Und trotzdem wird Lanús von den Buchmachern als Außenseiter für die Finals geführt, was auch daran liegen mag, dass der Verein derzeit nur auf Platz 17 der argentinischen Primera División liegt. Grêmio wurde in der gerade abgelaufenen Spielzeit der brasilianischen Campeonato Brasileiro Zweiter hinter Corinthians Sao Paulo.

Die Spieler:

Im Kader von Grêmio Porto Alegre finden sich neben vielversprechenden Talenten wie Sechser Arthur auch etliche Routiniers, von denen einige noch aus ihrer Zeit in der Bundesliga bekannt sein dürften: Pedro Geromel spielte früher für den 1. FC Köln, Cícero für Hertha BSC und den VfL Wolfsburg und Lucas Barrios für Borussia Dortmund. Apropos Barrios: Dem scheint die Copa besonders zu liegen, in elf Spielen traf er sechsmal.

Dagegen stehen beim Club Atlético Lanús nur wenige Namen unter Vertrag, die man aus Europa kennt. Der bekannteste Akteur dürfte Lautaro Acosta sein, ein 29-jähriger Offensivspieler, der mehrere Jahre für den FC Sevilla und Racing Santander in Spanien spielte.

red | Stand: 22.11.2017, 13:32