FIFA-Weltrangliste - Deutschland bleibt an der Spitze

Deutschland liegt mit 1631 Punkten vor Brasilien (1619) und Europameister Portugal (1449). Argentinien, das sich erst am letzten Spieltag für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, folgt mit 1445 Zählern auf Rang vier. Spanien verbesserte sich um drei Plätze auf Platz acht. Peru, das als Fünfter in Südamerika in den WM-Play-offs gegen Neuseeland steht, rückte als Zehnter erstmals in die Top Ten vor.

Die FIFA-Weltrangliste im Überblick:

1. Deutschland 1631 Punkte (vorherige Punktzahl 1606),

2. Brasilien 1619 (1590),

3. Portugal 1446 (1386)

4. Argentinien 1445 (1325)

5. Belgien 1333 (1265)

6. Polen 1323 (1250)

7. (8.) Frankreich 1226 (1184)

8. (11.) Spanien 1218 (1184)

9. Chile 1173 (1195)

10. (12.) Peru 1160 (1103)

Starke WM-Gruppe droht

Wegen der Rangliste droht der DFB-Elf bei der WM 2018 in Russland eine starke Gruppe mit einem früheren Champion wie Spanien oder England - denn diese sind bei der Auslosung am 1. Dezember nun nicht als einer der acht Gruppenköpfe gesetzt.

Die acht Gruppenköpfe belegen neben Gastgeber Russland (Gruppe A), Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich.

Spanien und England in Topf 2

Die Spanier und Engländer werden aus Topf zwei gezogen. Die endgültige Einteilung wird die FIFA bekannt geben, nachdem die Playoffs gespielt worden sind.

Regionale Kriterien spielen bei der Besetzung der Töpfe keine Rolle. Ausgeschlossen sind jedoch Gruppen mit mehr als zwei europäischen Mannschaften sowie andere Duelle von Teams aus derselben Konföderation.

Italien bei den Playoffs in Topf 1

Die Weltrangliste ist darüber hinaus wichtig für die anstehende Auslosung der Playoffs um die letzten WM-Tickets für Europa.

Demnach darf Italien bei der Auslosung am Dienstag (14.00 Uhr) auf einen vermeintlich leichten Gegner hoffen. Das Team ist zusammen mit der Schweiz, Kroatien und Dänemark in Topf eins gesetzt.

In Topf zwei warten Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland.

Zunächst wird einem Team aus Topf eins ein Gegner aus Topf zwei zugelost. Dann werden die beiden Lose erneut gemischt und gezogen - das zuerst gezogene Team hat in den Ausscheidungsspielen im Zeitraum vom 9. bis zum 14. November zunächst Heimrecht.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 16.10., ab 22.50 Uhr

sid | Stand: 16.10.2017, 10:48