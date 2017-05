FIFA - Abgesetzte Ethiker sehen Ermittlungen gefährdet

"Ethik-Code ist nun ein wertloses Stück Papier"

"Das ist kein guter Tag für die FIFA", äußerte Eckert, der zudem zweifelte, ob die noch laufenden Verfahren gegen deutsche Funktionäre im Zuge der WM 2006 - unter anderem Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach - überhaupt zu Ende geführt werden.

"Ich bin nicht sicher, wie lange es dauern wird, bis jemand anders mit diesen Fällen umgehen wird", sagte Eckert. "Die erfahrensten Verfolger und Richter sind weg", sagte auch Borbely. Bis auf zwei Mitglieder der beiden Ethikkammern wurde das Personal komplett ausgetauscht. "Der Ethik-Code ist nun ein wertloses Stück Papier."

194 Voruntersuchungen, mehr als siebzig Verurteilungen

Beide erfuhren nach eigenen Angaben die Entscheidung nach der Landung in Bahrain durch die Medien. Ein offizielles Gespräch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino fand bislang nicht statt. "Vor einer Woche gab es keinerlei Anzeichen, dass wir unsere Arbeit nicht fortsetzen dürfen", sagte Eckert. "Die Absetzung war unnötig und deswegen ausschließlich politisch motiviert", sagte Borbely.

Insgesamt wurden nach eigenen Angaben seit 2015, dem Jahr der ersten Verhaftungen von Spitzen-Funktionären in Zürich, durch die Untersuchungskammer unter Vorsitz des Schweizer Cornel Borbely 194 Voruntersuchungen durchgeführt. Die rechtssprechende Kammer, dessen Chef Eckert war, verurteilte mehr als siebzig Funktionäre.

Eckert seit fünf Jahren in der Ethikkammer

DFB-Chef und FIFA-Councilmitglied Reinhard Grindel lobte beide noch vor der Sitzung der Weltverbands-Regierung: "Ich bin dafür, dass Eckert und Borbely ihre Arbeit fortsetzen, weil sie zur Wiederherstellung der Integrität der FIFA einen entscheidenden Beitrag geleistet haben."

Eckert saß der rechtsprechenden Kammer seit knapp fünf Jahren vor, Borbely war seit zwei Jahren Chef der Untersuchungskammer. Die beiden wollten ihre Posten für vier weitere Jahre behalten. Unter ihrer Führung wurden unter anderen der ehemalige Verbandschef Joseph Blatter sowie der frühere UEFA-Boss Michel Platini zu mehrjährigen Sperren verurteilt und auch Verfahren im Skandal um die Vergabe der WM 2006 an Deutschland geführt.

Über die Motive der Absetzung könne man laut Eckert "nur spekulieren", und spekulieren solle man als Jurist nicht. Aber Sie können sich aus einem ganzen Blumenstrauß von möglichen Motiven verschiedene heraussuchen", sagt er weiter: "Das kann die Angst von Leuten sein, die noch nicht entdeckt sind. Das kann die Angst von Leuten sein, die schon untersucht werden."

Rojas und Skouris als Nachfolger im Gespräch

Als neue Chefermittlerin schlug das FIFA-Council die Kolumbianerin María Claudia Rojas vor, die rechtsprechende Kammer soll Vassilios Skouris aus Griechenland, leiten.

Der Grieche Skouris war von 2003 bis 2015 Präsident des Europäischen Gerichtshofs. Rojas gilt in Kolumbien als Topjuristin mit rund 25 Jahren Berufserfahrung. Sie war Präsidentin des Consejo de Estado (Staatsrats), eine der höchsten juristischen Instanzen des Landes, die zudem die Regierung in allen Rechtsfragen berät. An der Universität Cali lehrte sie zudem Verfassungsrecht, neun Jahre war sie anschließend am Verfassungsgericht des Landes tätig.

dpa/sid/red | Stand: 10.05.2017, 10:30