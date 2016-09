Wie die FIFA am Montag mitteilte, habe die Arbeitsgruppe "ihre Ziele erreicht". Die seit Mai amtierende FIFA-Generalsekrätin Fatma Samoura präzisierte: "Die Task Force hatte einen speziellen Auftrag und hat sehr überzeugende Empfehlungen gegeben, die in ein FIFA-Programm eingeflossen sind."

Es habe einige Fälle von Rassismus in Mannschaften gegeben, "und wir haben strenge Maßnahmen ergriffen", führte die 54 Jahre alte Senegalesin aus. Künftig würden Diskriminierungsthemen im Weltfußball innerhalb der Administration behandelt, so Samoura.

Prinz Ali kritisiert Beschluss als beschämend

Prinz Ali bin al-Hussein, der 2015 im Kampf um das FIFA-Präsidentenamt gegen Sepp Blatter angetreten war, kritisierte den Entschluss energisch. "Ich bin tief besorgt. Der Kampf gegen Rassismus ist weit davon entfernt, beendet zu sein. Dass die aktuelle FIFA-Führung erklärt, dass die Empfehlungen der Task Force umgesetzt worden seien, ist eine Schande", sagte der Jordanier, der bei der Präsidentschaftswahl im Februar gegen den neuen FIFA-Boss Gianni Infantino klar verloren hatte.

"Die Realität ist, wie bei vielen FIFA-Programmen, dass die Arbeitsgruppe, seit ihrer Gründung, keine wirkliche Unterstützung erhielt und ihre Rolle eher dem FIFA-Image als der Auseinandersetzung mit Fragen diente", so al-Hussein weiter.

Kritik auch von Nicht-Regierungs-Organisation

Die britische Anti-Diskrimierungskampagne "Kick It Out" verurteilte den Schritt der FIFA ebenfalls und verwies auf das kommende Großereignis. "Das kommt vor der WM in Russland, einem Land, das für rassistische und diskriminierende Praktiken gegen Minderheiten bekannt ist", heißt es in einer Erklärung.

In der vergangenen Saison 2014/2015 zählte das Netzwerk "FARE" (Football against Racism in Europe) 92 diskriminierende Vorfälle in und um russische Stadien. In den zwei vorherigen Spielzeiten hatte es insgesamt nur 83 Vorfälle gegeben.

Gegründet von Ex-Chef Joseph Blatter

Die Rassismus-Task-Force war 2013 unter FIFA-Ex-Chef Joseph Blatter gegründet worden. Ihr Vorsitzender war zunächst der damalige Weltverbands-Vize Jeffrey Webb, der im Mai 2015 in Zürich im Zuge der Korruptions-Ermittlungen verhaftet wurde und in den USA unter Anklage steht. Sein Nachfolger wurde der Kongolese Constant Omari. Auf ihrer Homepage führte die FIFA Omari zuletzt als einziges Mitglied des Gremiums.

Stand: 27.09.2016, 09:46